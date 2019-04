DINO SKENDER SASVIM ISKRENO: ‘Dinamo je moćna ekipa za naše, ali i za europske prilike. No, mislim da imamo šanse…’

‘Dinamo je moćna ekipa za naše, ali i za europske prilike’

Trener Osijeka Dino Skender izjavio je u ponedjeljak da će se njegovi igrači morati bacati na glavu da bi parirali Dinamu u polufinalu Kupa.

“Dinamo je moćna ekipa za naše, ali i za europske prilike, kažnjavaju i najmanju pukotinu u protivničkim redovima. Osim toga, oni su za vikend odmarali svoju udarnu postavu”, rekao je Skender na konferenciji za novinare uoči polufinala Kupa u utorak u 18 sati u Maksimiru.

Iako su u petak u Puli u prvenstvenom susretu protiv Istre 1961 nesretno izgubili 0-1 golom iz prekida dvije minute prije kraja susreta, trener Osijeka smatra da to neće previše utjecati na njegove igrače te ističe da neće biti većih promjena u sastavu.

“Trebat će nam dobra igra u obrani, čvrsti blok, a svoje prilike tražit ćemo u kontranapadima. Ako do poluvremena održimo nulu, naše šanse u nastavku će progresivno rasti. Morat ćemo se bacati na glavu da bi parirali Dinamu. No, igra se jedna utakmica i mislim da imamo šanse”, zaključio je Dino Skender. On je prije tri tjedna postao trener Osijeka, naslijedivši Zorana Zekića, koji je gotovo tri godine uspješno vodio klub iz Gradskog vrta.