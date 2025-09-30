Dinamu UEFA poslala najstrožeg suca Europe: Jedan igrač Plavih posebno ga pamti

Dinamo u drugom kolu Europske lige (četvrtak, 21 h) gostuje kod izraelskog Maccabija, koji svoje domaće utakmice igra u Bačkoj Topoli, u Vojvodini.

Glavni sudac utakmice bit će 37-godišnji Portugalac Antonio Nobre koji nije nepoznanica Plavima i koji ima reputaciju koja bi trebala pozvati na dodatni oprez.

U sezoni 2023./24. Portugalac je stekao titulu najstrožeg suca Europe, a o njemu se pričalo i izvan Portugala. U jednom je trenutku, pred kraj sezone, u 12 odsuđenih utakmica u portugalskom prvenstvu pokazao 75 žutih kartona, a isključio je 12 igrača, petoricu zbog drugog žutog kartona. Ukupno je u tom trenutku, zajedno s europskim utakmicama, odsudio 24 utakmice, uz 127 žutih kartona te 14 crvenih (devet zbog dva žuta).

Plavima je Portugalac sudio 2020. u dvoboju protiv Cluja, u kojemu je Dinamo prošao nakon raspucavanja s bijele točke. Zbog pandemije igrala se samo jedna utakmica. Nobre je u tom susretu pokazao 11 žutih kartona, šest domaćinima, pet Dinamovim igračima, a Kévin Théophile je dobio izravni crveni u 51. minuti.

Ove ove sezone sudio je u svim natjecanjima ukupno osam utakmica, pokazao ukupno 39 žutih kartona, ali ipak bez ijednog crvenog kartona. Međutim, svirao je tri penala.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Reprezentativna stanka pomaže Hajduku: Livaja će zbog nje propustiti samo dvije utakmice