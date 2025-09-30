KARTONI I PENALI /

Dinamu UEFA poslala najstrožeg suca Europe: Jedan igrač Plavih posebno ga pamti

Dinamu UEFA poslala najstrožeg suca Europe: Jedan igrač Plavih posebno ga pamti
Foto: Igor Soban/pixsell

Ove sezone sudio je u svim natjecanjima ukupno osam utakmica

30.9.2025.
14:17
SPORTSKI.NET
Igor Soban/pixsell
Dinamo u drugom kolu Europske lige (četvrtak, 21 h) gostuje kod izraelskog Maccabija, koji svoje domaće utakmice igra u Bačkoj Topoli, u Vojvodini. 

Glavni sudac utakmice bit će 37-godišnji Portugalac Antonio Nobre koji nije nepoznanica Plavima i koji ima reputaciju koja bi trebala pozvati na dodatni oprez. 

U sezoni 2023./24. Portugalac je stekao titulu najstrožeg suca Europe, a o njemu se pričalo i izvan Portugala. U jednom je trenutku, pred kraj sezone, u 12 odsuđenih utakmica u portugalskom prvenstvu pokazao 75 žutih kartona, a isključio je 12 igrača, petoricu zbog drugog žutog kartona. Ukupno je u tom trenutku, zajedno s europskim utakmicama, odsudio 24 utakmice, uz 127 žutih kartona te 14 crvenih (devet zbog dva žuta). 

Plavima je Portugalac sudio 2020. u dvoboju protiv Cluja, u kojemu je Dinamo prošao nakon raspucavanja s bijele točke. Zbog pandemije igrala se samo jedna utakmica. Nobre je u tom susretu pokazao 11 žutih kartona, šest domaćinima, pet Dinamovim igračima, a Kévin Théophile je dobio izravni crveni u 51. minuti. 

Ove ove sezone sudio je u svim natjecanjima ukupno osam utakmica, pokazao ukupno 39 žutih kartona, ali ipak bez ijednog crvenog kartona. Međutim, svirao je tri penala. 

DinamoEuropska Liga
