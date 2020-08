DINAMU PROPAO UNOSAN TRANSFER: Prihvatili ponudu europskog velikana tešku sedam milijuna eura, ali igrač je odbio

Dinamo je očito odlučio prodati ga ovoga ljeta, no, kako vidimo, pita se tu ipak nešto i mladog igrača

Aktualni prvak Hrvatske, zagrebački Dinamo mogao je zaraditi pristojnu svotu novca, čak sedam milijuna eura, ali je u posljednji trenutak cijeli posao naglo propao. Naime, kijevski Dinamo poslao je dobru ponudu za Nikolu Moru, a “modri” su je, kako tvrde Sportske novosti, prihvatili, ali je na kraju transfer završio neslavno.

Priča s dolaskom More u Kijev počela je navodno još prošli tjedan kada se pisalo o mogućem dolasku Nenada Bjelice na klupu ukrajinskog kluba, ali interes je očito nevezan za to jer je klupu preuzeo Mircea Lucescu. Pomoćnik mu je Ognjen Vukojević, inače skaut i izbornik U-20 reprezentacije pa je možda to glavni razlog zbog kojeg je Kijev išao tako daleko u pregovorima za Moru.

Dinamo je, iako za Moru traži više od sedam milijuna eura, bio spreman pregovarati i na koncu sklopiti posao, ali Moro navodno baš i nije bio previše zainteresiran za prelazak u Kijev.

Za Morom navodno ima dosta interesa, tražio ga je ranije i Šahtar, a Dinamo je očito odlučio prodati ga ovoga ljeta, no, kako vidimo, pita se tu ipak nešto i mladog igrača.