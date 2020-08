DINAMU PROPADA NAJVEĆI TRANSFER U POVIJESTI? Uprava kluba poludjela na posljednji argentinski potez; Preko toga nisu mogli prijeći

Čini se kako u Maksimir neće doći argentinsko super pojačanje, barem kako sad stvari stoje i kakve informacije dolaze iz Argentine. Naime, prema pisanju argentinskih medija, od transfera 23-godišnjeg Alana Franca iz Independientea u Dinamo neće biti ništa jer je upravu hrvatskog prvaka navodno razljutilo neozbiljno ponašanje Argentinaca, zato što su išli nekoliko puta podizati cijenu za svog braniča…

MODRI RADE NA TRANSFERU NOVOG ‘KAPITALCA’ IZ ARGENTINE, A IMAJU I PLAN B: ‘On nije tako daleko od Dinama kao što se možda čini’

Zagrebački Dinamo u ovom prijelaznom roku želi dovesti novog braniča, pravog “kapitalca” za europske kvalifikacije, u kojima se žele plasirati u Ligu prvaka, a prije nekoliko dana se pojavila informacija da je njihov prvi izbor Alan Franco.

Posljednja ponuda Modrih bila je 3,6 milijuna eura, no Independiente je tražio 5,1 milijun eura. Do toga je došlo što klub Independiente po prodaji Franca mora uplatiti 20 posto visine transfera na račun njegovog bivšeg kluba San Telma, pa su onda naglo odlučili povisiti njegovu cijenu, a u Dinamu nisu htjeli prijeći preko tako nečeg.

Navedeni argentinski klubovi su pregovarali kako bi se ta klauzula izbjegla, ali od odgovora nije bilo ništa i zbog toga je Independiente Dinamu podigao cijenu.

@gnkdinamo WON’T sign with Alan Franco- defender of C.A. Independiente. Argentine club wanted over €5m and for Dinamo it was too much. #dinamozagreb #dzg

— Ania (@HRAnia2005) August 4, 2020