DINAMU OBEĆAN NOVI STADION, BANDIĆ OSTAVLJA ‘BIANCO ČEK’: Evo gdje bi trebalo izniknuti novo megazdanje

Otkad se hrvatska nogometna reprezentacija okitila srebrnom medaljom na svjetskom prvenstvu, počeli su razgovori o gradnji stadiona koji će biti dostojan viceprvaka svijeta.

Maksimir to sigurno nije. Zastrašujuće su bile snimke na kojima su se dijelovi stadiona urušavali i dovodili u opasnost navijače pa se nekakvo rješenje mora pronaći.

“Ono što Dinamo i navijači budu htjeli, mi ćemo napraviti. Ako budu htjeli da to izrežemo i otpeljamo na Jakuševec i napravimo isti stadion na istom mjestu veličine 25 do 30 tisuća ljudi, mi ćemo to napraviti. Ako budu željeli nešto drugo, onda ćemo to također zajedno napraviti” rekao je u svom stilu gradonačelnik Zagreba Milan Bandić kad su ga novinari pitali o velikom projektu.

Blato neće biti centar nogometnog svijeta

Bandićeve izjave uvijek se moraju uzimati s velikom rezervom, no izgledan je scenarij u kojem će Zagreb i Dinamo ipak dobiti novi stadion. Kako pišu Sportske novosti, Maksimirski stadion kakvog poznajemo otići će u povijest. nakon što su u njega ulupani nemili milijuni bit će sravnat sa zemljom, a na njegovom mjestu trebao bi niknuti novi i bolji stadion.

Nacionalni stadion u Blatu također se pokazao kao prazno obećanje. Prvi operativac HNS-a Marijan Kustić izjavio je da želi da Hrvatska igra u cijeloj zemlji, a ne samo u predgrađu Zagreba.

Nadajmo se samo da sve to skupa neće završiti kao gradnja kampa na Sveticama koji također nikad nije zaživio iako su najave za njega bile pompozne.