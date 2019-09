DINAMU I DALJE RASTU ŠANSE U LIGI PRVAKA: Pogledajte kakav se kaos dogodio u Šahtaru i to s najboljim igračem

Šahtar si je posljednjeg dana prijelaznog roka “skuhao” neočekivanju frku

Premda je izvukao izrazito neugodnu skupinu u Ligi prvaka, Dinamo iz dana u dan ima sve veće šanse za napraviti pozitivan rezultat u elitnom europskom natjecanju. Prvo, “modri” su uspjeli zadržati sve ključne igrače, poput recimo Danija Olma, a osnažili su se još Lukom Ivanušecom, Sandrom Kulenovićem i Moubandjeom. Sve u svemu, Dinamo u svlačionici ima sjajnu atmosferu i Nenad Bjelica je dobro uredio sustav pa će Ligu prvaka dočekati u optimalnom izdanju.

No, to se ne može reći za Dinamova rivala u skupini Lige prvaka. Šahtar si je posljednjeg dana prijelaznog roka “skuhao” neočekivanju frku i to blokadom transfera najboljem igraču. Ukrajinski klub ima čitavu jednu momčad sastavljenu samo od Brazilaca (igra ih 15 u klubu), ali nadaleko najveća zvijezda je 31-godišnji Taison.

Taison je trebao ići u Milan i bilo je navodno u planu graditi napad s njim i Rebićem, ali klub je opstruirao ovaj posao i Taison je bio prisiljen ostati. Ukratko, čovjeku su uništili životni transfer jer pitanje je hoće li više dobivati ponude ovako jakih europskih klubova, pogotovo zato što je već u 32. godini.

Sabotaža

Ukrajinci su do sada već nekoliko puta sabotirali Taisona i odbijali unosne transfere, a ovaj put su Milanu odgovorili kako za njega žele, ovećih 30 milijuna eura. Milan, koji je pod pojačanim nadzorom FFP-a, nije si mogao priuštiti taj transfer i Taison je na sreću Šahtara, a na njegovu nesreću, ostao. Međutim, ovaj put Brazilac nije više mogao šutjeti i prozvao je klub preko Instagrama.

“Čestitam što ste mi uništili san. Još jedan slomljeni san”, napisao je na Instagramu ogorčeni Taison. Kako god da se situacija rasplela, teško da će Taison više imati isti status. Ukrajinci su doveli i Evhena Konopljanku, hitronogog krilnog napadača koji bi trebao biti zamjena za Taisona, što na koncu može značiti da Brazilac vjerojatno više neće niti igrati. Dobra vijest za Dinamo i jedna opasnost manje, u svakom slučaju.

https://platform.twitter.com/widgets.js