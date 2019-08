DINAMOVO TAJNO ORUŽJE ZA LIGU PRVAKA: ‘Modri’ imaju jednu značajnu prednost zbog koje bi mogli padati i europski velikani

Zagrebački plavci ovaj put u Ligu prvaka stižu u “upgradeanom” izdanju

Nogometaši Dinama po sedmi put zaigrat će u skupini Lige prvaka, a zanimljivo je kako do sada niti jednom nisu prošli u nokaut fazu. U 36 odigranih utakmica u Ligi prvaka ostvarili su samo četiri pobjede, upisali pet remija i 27 poraza uz 22-82 razliku pogodaka.

“Modri” su bili najuspješniji u svom prvom nastupu u grupnoj fazi elitnog natjecanja “Starog kontinenta”. Pod vodstvom Zlatka Kranjčara tadašnja Croatia je osvojila drugo mjesto u skupini s tri boda manje od pobjednika skupine grčkog Olympiacosa.

Nažalost, u tadašnjem sustavu natjecanja u “Champions league” samo su pobjednici skupina izborili plasman u četvrtfinale, dok je za ostale klubove završila europska priča. Dinamo je te sezone pobijedio Porto u Zagrebu sa 3-1, te Ajax u Amsterdamu i remizirao protiv Olympiacosa u zadnjem kolu sa 1-1.

Na putu do povijesnog uspjeha u zadnjem kolu, plavima je stajao Olympiakos. Na temperaturi od minus 10 stupnjeva Celzijevih i potpuno zaleđenom terenu, hrvatski sastav je trebao pobijediti s tri gola razlike, kako bi nadoknadio poraz iz Atene 0-2 i Grcima oteo prvo mjesto i prolazak skupine. Međutim, nije uspio.

Taj čuveni Manchester

Godinu dana poslije Dinamo je u skupini s Manchester Unitedom, Marseilleom i Sturmom ostvario jednu pobjedu i dva remija osvojivši zadnje mjesto u skupini. Dinamo je u zadnjem kolu pobjedom u Marseilleu mogao dohvatiti treće mjesto i nastavak natjecanja u Kupu Uefa, ali je susret završio 2-2. “Modri” su vodili 1-0 i 2-1, ali nisu izdržali. Iz te sezone ostao je upisan remi (0-0) na Old Traffordu protiv Manchester Uniteda.

Uslijedila su četiri nastupa u Ligi prvaka tijekom kojih je Dinamo u 24 utakmice upisao tek jednu pobjedu, jedan remi i čak 22 poraza. U sezoni 2011/12. Dinamo je završio grupu sa šest poraza i razlikom pogodaka 3-22 izgubivši na Santiago Bernabeu od Real Madrida 2-6, te u Maksimiru od Lyona sa 1-7.

U sezoni 2012/13. hrvatski prvak je osvojio jedan bod uz pet poraza. Bez pobjednika je završio maksimirski ogled zadnjeg kola protiv imenjaka iz Kijeva. Utakmica je završila 1-1, a domaćin je izjednačio u posljednjim trenucima susreta golom Ivana Krstanovića.

Pad Arsenala

Na novu pobjedu u LP Dinamo je čekao sve do 16. rujna 2015. kada je na Maksimiru “pao” Arsenal rezultatom 2-1. Golove za hrvatskog prvaka zabili su Alex Oxlade-Chamberlain (24-autogol) i Junior Fernandes (58), dok je strijelac za goste, koji su od 40. minute igrali bez isključenog Oliviera Girouda, bio Theo Walcott (79).

Bila je to prva pobjeda Dinama u Ligi prvaka nakon 16 godina. Posljednji put “Modri” su u elitnom natjecanju Starog kontinenta slavili 29. rujna 1999. protiv Sturma (3-0). Maksimirske tribine tada su razveselili dvostruki strijelac Tomo Šokota i Tomislav Rukavina. Nakon te utakmice Dinamo je nanizao 15 susreta bez pobjede pri čemu je upisao čak 13 poraza.

Nakon pobjede protiv ‘topnika’ uslijedilo je pet poraza u skupini, a potom još šest u sezoni 2016./17 u kojoj Dinamo nije uspio zabiti niti pogodak.

Dinamo više nije kanta za napucavanje

Što očekivati od Bjeličinog Dinama? Zagrebački plavci ovaj put u Ligu prvaka stižu u “upgradeanom” izdanju, kako onom kadrovskom, tako i onom taktičkom. Imali smo prilike svjedočiti prošle sezone da Dinamo nije nimalo bezazlen u europskom nogometu, rušili su brojne favorizirane protivnike i na koncu prošli do osmine finala i ispisali povijest.

Od tada je Dinamo znatno napredovao i pritom se nije riješio ključnih igrača, a to je ono najvažnije. Tu su svi udarni igrači prošle sezone, ali su za jednu ili više razina bolji i uigraniji. Olmo je tu, Ademi je tu, Petković, Livaković, Gojak, Perić, Moro, Majer je spreman, stigao je hit-igrač Ivanušec, Gavranović je na raspolaganju, tu su i sjajne pričuve Atiemwen i Kadzior. Ukratko Dinamo je, htjeli mi to priznati ili ne, konkurentan, ali ponajviše zbog toga što je Bjelica u ovih godinu i nešto dana ustrojio efikasan sustav, zbog toga što Dinamova igra ima smisao i ideju jer postoji jasna filozofija i zato što trener konstantno ima nove ideje kako nadograditi sustav i učiniti Dinamo boljim.

Tajno oružje

No, postoji i još jedna sitnica koja bi mogla Dinamu donijeti značajnu prednost u Ligi prvaka. Dinamo je i dalje teški “underdog”, ali ovaj put nije kanta za napucavanje, već može zagorčati život brojnim europskim velikanima. Zašto? Ukratko, mnogi ugledni klubovi “lige pet” i dalje nisu posloženi, eto poput Juventusa i Real Madrida recimo. Klubovi su to koji su nakrcali momčad s podosta igrača koji još ne poznaju taktiku, jezik i suigrače ili pak doveli trenera koji mijenja filozofiju u potunosti i ima sasvim drugačije trenažne i taktičke metode od prethodnika. Bjelica u Dinamu ima sve definirano i posloženo, ima mehanizme kojima može ugroziti i puno jače, ali neposložene ekipe, a činjenica da će ih vjerojatno svi podcijeniti, dat će im dodatnog elana i zapravo bi to moglo biti ubojito tajno oružje “modrih”.