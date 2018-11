DINAMOVI NAVIJAČI NAJAVLJUJU OSTVARENJE SNA: ‘Donijeli smo novu energiju u grad, kao što su Vatreni donijeli cijeloj državi’

Dinamovi nogometaši u četvrtak igraju za proljeće u Europi

Pred nogometašima Dinama je utakmica kojom bi mogli ostvariti dugogodišnje snove, točnije nakon 48 sušnih godina dočekati toliko željeno proljeće u Europi. Gotovo da se može opipati uzbuđenje koje je zavladalo u Zagrebu, a isto vrijedi i za svlačionicu momčadi iz Maksimira koja pred ogled 4. kola skupine D Europske lige razmišlja samo o tome.

Maksimalnih devet bodova skupili su nogometaši Dinama iz prve tri utakmice u natjecanju, u prošlom kolu svladali Spartak iz Trnave 2-1, a upravo taj suparnik sad stiže na Maksimir.

Osigurati dugogodišnji cilj

“Za nas je ovo utakmica kao i svaka druga. Dobro, osjeća se malo da su stigla drugačija vremena, da su navijači ozbiljno zagrizli za utakmicu da i su brzo prodane sve ulaznice. Dokazali smo i u Trnavi da smo bolja momčad od Spartaka, a pred našim navijačima odigrat ćemo još bolje i osigurati taj dugogodišnji cilj naših navijača”, kaže Izet Hajrović koji na podsjećanje da je pred Dinamom uspjeh kakav nisu dočekali u tom dresu niti Modrić, Mandžukić, Eduardo i ostali govori:

“Uh, to je velika stvar, to su svjetske zvijezde i vrhunski igrači. Mi sada igramo i za njih, pa neka i svi oni budu ponosni na rezultate ovog Dinama i činjenicu da će njihov bivši klub napokon prezimiti u Europi..”

Ademijev vrhunac karijere

Izjave Dinamovih nogometaša donosi portal Goal pa tako i onu kapetana Arijana Ademija koji kaže:

“Pobijedimo li ovu utakmicu, to će biti vrhunac moje karijere. Blizu smo, čekamo taj četvrtak, čekamo da to počne. Naravno da je to teško dočekati, adrenalin je prevelik, ali svi smo koncentrirani na to. Svi se pitaju kako je to moguće da 48 godina nismo prezimili, sad je prilika i moramo je iskoristiti.”

Vratar momčadi Dominik Livaković usporedio je ovo s veseljem kakvo su hrvatskim navijačima donijeli Vatreni na Svjetskom prvenstvu.

“Velika je ovo utakmica za nas i za cijeli Zagreb. Donijeli smo novu energiju u grad, kao što je hrvatska reprezentacija donijela cijeloj državi. Nakon Fenerbahčea smo postali svjesni da možemo napraviti dobar rezultat.”

Velika očekivanja

A u njegovom ostvarenju pomoći bi trebao i Mario Gavranović koji već četiri uzastopne utakmice neumoljivo puni mreže suparnika.

“Očekivanja su velika, možemo napraviti nešto što mnogi prije nas nisu uspjeli. Oni su pokazali i tamo da mogu biti opasni u kontrama, pa ne bi imali tri boda da nisu opasni. Mi igramo doma, favoriti smo i želimo to i pokazati. Dogodilo se par utakmica u kojima u prvom poluvremenu nismo izgledali dobro pa smo se kasnije morali vaditi… Moramo na početku pokazati da želimo sva tri boda. Na sjeveru neće biti navijača, ali siguran sam da će biti dobra atmosfera.”

“Svaka utakmica je donijela sve više samopouzdanja. Već od prve utakmice u grupi smo pokazali da možemo igrati dobar nogomet. Svi ovdje vjeruju da možemo i moramo taj korak napraviti”, zaključio je švicarski reprezentativac