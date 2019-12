DINAMOVCIMA SE NEĆE SVIDJETI OVAKVO SPRDANJE: Gary Lineker našalio se na račun ‘modrih’. Svakako će biti uvrijeđenih

Već za vrijeme meča počele su reakcije navijača i stručnjaka po društvenim mrežama

Dinamo nažalost ne može s Manchester Cityjem, nakon ranog vodstva i vrlo dobre igre, zagrebački plavi počeli su popuštati već početkom drugog poluvremena i City je ubacio u višu brzinu. Momčad Pepa Guardiole prvo je izjednačila koncem prvog dijela preko Gabriela Jesusa, a zatim je isti igrač u drugom dijelu u četiri minute ubacio još dva i riješio sve dileme oko toga tko je ovdje favorit.

Jesus – Isus

Već za vrijeme meča počele su reakcije navijača i stručnjaka po društvenim mrežama, a oglasio se i slavni nekada nogometaš, a danas stručni komentator i TV-voditelj, Gary Lineker. Na svom je Twittru objavio sljedeće: “Jesus (Isus) je zabio dva gola. To su rani pokloni za rođendan”. Aludirao je ovdje na to da se bliži Božić, odnosno da je Gabriel Jesus, Isus. Nekome smiješno, nekome uvredljivo, kako god okrenete ipak je to samo šala.