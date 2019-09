‘MODRI’, ŠTO SE TU DOGODILO? Pogledajte kako je veznjak Varaždina posramio obranu Dinama i elegantno svladao vratara

Varaždin je u prvih osam kola bio bez pobjede osvojivši samo četiri boda

Nogometaši Varaždina priredili su senzaciju pobijedivši u susretu devetog kola Prve HNL prvaka Dinamo sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Kamerunac Jessie Djou Guera u 62. minuti.

Varaždin je u prvih osam kola bio bez pobjede osvojivši samo četiri boda, a prvu pobjedu iznenađujuće je dohvatio protiv prvaka. Dinamu je pak ovo bio drugi poraz ove sezone nakon poraza u Splitu od Hajduka sa 0-1.

BJELICI PUKAO FILM NAKON PORAZA U VARAŽDINU: ‘Gadi vam se HNL? E sad je dosta, više nećete igrati’

Tri dana nakon velike pobjede u Ligi prvaka protiv Atalante, Nenad Bjelica je na travnjak varaždinskog stadiona poslao momčad sa čak devet novih igrača. Jedino nije mijenjao stopere, Theophila-Catherinea i Perića.

Dinamo je dominirao cijeli susret, no nikako nije uspio probiti domaću obranu. Odlučio je pogodak kamerunskog veznjaka u 62. minuti. Štefulj je ubacio, lopta se odbila od Ivanušeca do Guere koji je prošao Theophila-Catherinea i zabio za 1-0. Dinamo je mogao izjednačitiveć četiri minute kasnije, no Gavranović je pogodio okvir gola.

Možda i najbolju priliku “modri” su imali u 84. minuti kada je Gojak s nekoliko metara prebacio gol.

DINAMO DOŽIVIO NAJVEĆI DEBAKL OVE SEZONE: Promašivali nemoguće i na kraju izgubili od Varaždina