DINAMOVCI OTPUTOVALI U KAZAHSTAN: ‘Teško je tamo igrati, ni veći klubovi od Dinama tamo nisu pobijedili’

‘Naš cilj je Liga prvaka. To je naš san’

Nogometaši Dinama u nedjelju su otputovali u Kazahstan gdje ih u utorak čeka utakmica 3. pretkola Lige prvaka protiv Astane, javlja nogometni portal Goal.com. Dinamo se u petak napunio samopouzdanjem protiv Istre 1961 domaćom pobjedom 3-0.

Trener Dinama Nenad Bjelica kazao je uoči puta “kako je spreman, ali kako se nada da su igrači spremniji “jer je to puno važnije”…

” Svi su u optimalnom stanju, jedino Fiolić od igrača koji su igrali nije bio u stanju ići s momčadi. Dobio je udarac u but i ostao je u Zagrebu,” rekao je uoči puta trener modrih Nenad Bjelica.

U Kazahstanu dinamovce čeka umjetna trava i ona će im biti najveći izazov. No, kvaliteta i širi kadar idu na ruku prvaku Hrvatske protiv Astane…

“To je drugi sport, ali to nije alibi. Puno puta smo igrali na umjetnoj travi, danas smo odradili trening na toj podlozi, sutra ćemo imati još jedan. Vjerujemo da to neće biti pretjerana prednost za protivnika.”

Liga prvaka ono je što zanima društvo iz Maksimirske 128…

“Naš cilj je Liga prvaka. To je naš san. Sve momčadi to žele, puno je dobrih momčadi, ali vjerujem u ekipu i u naš rad i vjerujem da u utorak možemo do dobrog rezultata koji će nam u uzvratu davati šanse za prolaz. Uvijek idemo na pobjedu, vidjet ćemo što će ispasti. Teško je tamo igrati, ni veći klubovi od Dinama tamo nisu pobijedili, ali zašto mi ne bismo mogli pobijediti? Idemo u utakmicu bez ikakvih kompleksa, nametnut ćemo ritam i probati dobiti utakmicu. Dobra su i iskusna momčad, ali bit ćemo spremni.Astana je u odnosu na Hapoel u ofenzivi možda malo slabija momčad, ali puno jača i kompaktnija u defenzivi. Protivniku ne ostavlja puno šansi, imaju opasne igrače na krilima, u središnjici su opasni po gol. Morat ćemo biti sto posto koncentrirani od prve do zadnje minute da bi ostvarili dobar rezultat”, naglasio je Nenad Bjelica.