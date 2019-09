DINAMOVCE ČEKA BIZARNOST NA ETIHADU: Znate li zašto su Cityjevi navijači ‘zloglasni’ i zašto bi se Boysi mogli iznenaditi?

Često su navijači Cityja predmet sprdnje u javnosti

Zagrebački Dinamo gostuje kod aktualnog prvaka Engleske, Manchester Cityja, u drugom kolu Lige prvaka. Utamica će se igrati na velebnom mančesterskom zdanju Etihadu u utorak u 21 sat, a dinamovci bi se mogli itekako iznenaditi prizorom koji bi ih možda mogao dočekati na tribinama.

Naime, prodano je ukupno 1230 ulaznica za gostujući navijački sektor stadiona Manchester Citya. U Manchesteru neće biti prodaje ulaznica za gostujući navijački sektor, ali impresionira brojka od gotovo 1300 Bad Blue Boysa koji će pohoditi na ovaj spektakl. Navijači Dinama nedvojbeno će pružati vrlo glasnu i konstantnu podršku svom klubu svih 90 minuta, ali to je tek jedan dio mogućeg iznenađenja.

Navijači na lošem glasu

Drugi dio, onaj koje bi mnoge mogao začuditi, možda bi mogli prirediti navijači domaćeg kluba. Naime, Cityjevi navijači nisu baš na dobru glasu, ali ne zbog nasilja ili korištenja pirotehnike, već zbog umjerenosti pri navijanju pa čak i redovitosti dolaska na utakmice. Realno, City je klub bez tradicije, odnosno, klub čija globalna, pa tako i lokalna, baza navijača raste tek posljednih desetak godina otkako je klub prešao u vlasništvo šeika i počeo nositi neke rezultate. Do tada bio je to klub s manjom bazom navijača, pretežito mančesterskih, a ona se kroz godine malo proširila, no niti približno dovoljno da puni Etihad svaku utakmicu.

Često su navijači Cityja predmet sprdnje u javnosti. Recimo, ranije ove godine klub je pokušao nadomjestiti nedostatak transparenata time što je na digitalne panoe stavljao slike klupskih zastava i transparenata, a zvučnicima su pokušali stvoriti umjetnu, navijačku, zvučnu kulisu. Dakako, ove su slike obišle Englesku pa onda i ostatak svijeta, a Cityjevi navijači zaradili su nadimak “plastični navijači”.

Don’t forget the digital banners 😩 pic.twitter.com/C1Q4pL3mhL — Kent Riley (@Kentriley) May 6, 2019

A nerijetko se mogu vidjeti i ovakvi prizori…

Sleeping fans and empty seats. Some title race. #MCILEI pic.twitter.com/J6JagdCtgR — Stephen Patten (@StevePatten) May 6, 2019

Ima i još gore… Pogledajte kakve pjesmice skladaju svojim igračima…

Uz Bad Blue Boyse, njih gotovo 1300 i činjenicu da City ima ovakve “kazališne” navijače, te mogućnost da zbog manje atraktivnosti protivnika veći dio Etihada bude prazan, Dinamo bi mogao u srcu Engleske imati glasnu i snažnu podršku s tribina. S druge strane mogao bi to biti vrlo neobičan, a pomalo i sramotan prizor za City, naravno, ako navijanjem ne odgovori i ona, ne toliko velika, tvrdokorna baza Cityjevih navijača. Ne kažemo da će na kraju tako i biti, ali City se do sada nije baš hvalio niti imao razloga hvaliti svojim navijačima…