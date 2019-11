DINAMOV TRAGIČAR STAO U OBRANU SVOG SUIGRAČA: ‘Tko si daje pravo za tako nešto? Nije korektno, mi smo svi uz njega’

‘Tko ima potrebu na dan utakmice objavljivati takve tekstove o čovjeku koji je standardni igrač momčadi koja već godinu i pol ispisuje povijest?’

Nakon drame bez sretnog kraja u Maksimiru i unatoč crvenom kartonu Nikola Moro ipak je odlučio stati pred kameru Sportskih novosti u podcastu i objasniti što se dogodilo u srijedu navečer na Maksimiru protiv Šahtara (3:3)…

“Bilo je stvarno dramatično, poslije onakvog završetka svi smo s glavama bili dolje, ali nakon prospavane noći smo svjesni da ne treba tugovati nego ići dalje. Nije to bila baš neka bajna utakmica s moje strane. Što se drugog žutog tiče, išao sam na loptu, zakasnio sam i to je to. Što se prvog kartona tiče, te stvari se ne smiju događati, ubuduće moram biti pametniji”, istaknuo je Nikola Moro.

Imao je Moro i veliku potrebu stati u obranu svog suigrača Petra Stojanovića, koji se našao na udaru jednog poznatog portala koji ga je iskrizitirao u tekstu i označio najslabijom karikom dan prije bitne utakmice u Ligi prvaka. Zasmetalo je to dinamovce. Pisali smo o tome što je na to rekao Dino Perić u mix zoni nakon dvoboja, a Moro je na pisanje o Stojanoviću rekao:

“Tko ima potrebu na dan utakmice objavljivati takve tekstove o čovjeku koji je standardni igrač momčadi koja već godinu i pol ispisuje povijest? Tko si daje pravo za tako nešto? Nije korektno, mi smo svi uz njega”, istaknuo je Moro i prokomentirao prašinu koja se podigla oko VAR-a. Talentirani Dinamov veznjak stao je uz svog šefa:

“Ja sam protiv VAR-a! Neka se pogreške događaju i kada su u moju korist i kada nisu. I suci moraju griješiti, baš kao i igrači. Kad je već VAR tu, treba odlučiti o čemu on može i smije odlučivati. Nisam za to da se igra vraća po tri minute kako bi se dosudio neki prekršaj, žuti karton ili slično. Za zaleđe, situaciju je li lopta prošla gol ili slično, e tu može VAR”.

Dinamo slijedeću utakmicu u Ligi prvaka igra 26.11 u Milanu protiv Atalante. Bit će to ključna utakmica za bodove u borbi za proljeće u Europi u skupini C. Velika borba je za drugu i treću poziciju u grupi između Dinama i Šahtara. Obje momčadi nakon 4 odigrana kola imaju po 5 osvojenih bodova.