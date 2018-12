DINAMOV PREDSJEDNIK PODVUKAO CRTU POD GODINU: ‘Moramo biti svjesni da imamo veliki problem’

‘Smatram da je uspjeh reprezentacije ujedno i jedan od najvećih uspjeha Dinama i naše škole’

U godini u kojoj je hrvatski nogomet ispisao svoje najljepše stranice osvajanjem srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu dogodilo se još jedno ‘čudo’, ono u kojem je Dinamo razbio europsko prokletstvo i po prvi put nakon 49 godina čekanja dočekao prezimljavanje u Europi.

Crtu pod uspješnu klupsku sezonu za Večernji list podvukao je Dinamov predsjednik Mirko Barišić istaknuvši usput i probleme s kojima se klub mora nositi. Upitan vjeruje li da će se oko Dinama nastaviti euforija koja je u tijeku, Barišić je kazao:

Euforija će trajati

“Ne samo da vjerujem nego sam siguran u takav nastavak. Međutim, moramo biti svjesni da imamo velik problem kada je riječ o gledateljima i navijačima, a riječ je, naravno, o stadionu. Uspješni smo na sportskom planu, ali stadion se ponovno nametnuo kao prvi problem. I to je najveći razlog što smo se odlučili na pokušaj da vlastitim novcem i snagama idemo u gradnju novog stadiona. Zaista ne znam u ovom trenutku gdje će to biti, u Maksimiru ili negdje drugdje, ali to ćemo dogovoriti s Gradom, koji će nam biti partner.”

Dinamo može biti ponosan

Dotaknuo se Barišić i reprezentacije, točnije osvrnuo na činjenicu da su čak četrnaestorica od 22 Vatrena prošla kroz klub koji vodi, među njima i najbolji nogometaš svijeta Luka Modrić.

“Ne samo da ima težinu nego i veliku vrijednost. Znate da je GNK Dinamo rekorder po pitanju broja igrača koji su sudjelovali u finalu SP-a. Nitko u povijesti nije imao toliko igrača u takvoj utakmici i to je jedan od razloga da Dinamova obitelj bude ponosna. To je ujedno i poticaj da nastavimo istim smjerom, ali i potvrda da se trud i rad isplate. Smatram da je uspjeh reprezentacije ujedno i jedan od najvećih uspjeha Dinama i naše škole.”