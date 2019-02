DINAMOV PREDSJEDNIK O MAKSIMIRSKOJ RAK-RANI: ‘Mi smo vjerojatno jedini klub koji to nema, dobit ćemo izgon’

‘Mi ćemo dobiti izgon s ovog stadiona ako nešto ne poduzmemo. Nećemo dobiti licencu’

Dinamov stadion tema je koja se iz godine u godinu provlači medijima pri čemu jedna strana govori o nasušnoj potrebi za nogometnim domom, a druga broji koliko bi sve to koštalo i ima li to sve smisla.

Nedavno je predsjednik kluba Mirko Barišić za HNTV govorio o stadionu pri čemu je napomenuo sljedeće:

DINAMOV PREDSJEDNIK NAJAVIO STADION: Ovdje su detalji o ideji gdje bi bio i kad bi mogao biti završen

“Stadion je rak-rana Dinama. Moram nešto reći, do trenutka dok Dinamo nije rekao da će sam financirati stadion, nisu postojale nikakve šanse da se izgradi. Nikakve. A mi smo se odlučili na to zato što to dugujemo našim navijačima, svekolikim prijateljima Dinama. Dinamo je mislim jedini klub u Ligi prvaka i Europskoj ligi koji nema na stadionu niti jedno natkriveno mjesto. I to je sramota.”

Za ostanak na kultnom stadionu

“Stadion ne možemo graditi bez suradnje s Gradom, a tu su napravljeni prvi kontakti vrlo uspješno, a postoje dvije solucije. Jedna je da nam Grad do konca veljače ponudi novu lokaciju i da se selimo iz Maksimira, a druga je da ostanemo u Maksimiru, da ga renoviramo i napravimo pravi europski stadion. Činjenica je da gotovo sto posto navijača želi da ostanemo na ovom kultnom stadionu u Maksimiru.”

“Prvo bi se natkrila zapadna tribina i uredio Zapad dolje, onda bi se išlo na sjevernu tribinu, spustio bi se zid, a istočna tribina bi se isto natkrila. Pitanje je struke bi li ona rušila ili postoji mogućnost da se i bez rušenja riješi problem vibracija i statike. Za nas je to veliki napor, ali odlučno idemo u to. Ne znam tko nas može spriječiti. Ako plaćate svojim novcima mislim da nije korektno da nam itko radi probleme”, kazao je tada Barišić.

‘Zadovoljni smo time’

Sportske novosti nastavljaju priču upitom Barišiću što misli o ‘inicijativi Grada, odnosno gradonačelnika Milana Bandića o natkrivanju zapadne i istočne tribine maksimirskog stadiona?’

A Barišić misli ovo:

“To je u redu… Mi ćemo dobiti izgon s ovog stadiona ako nešto ne poduzmemo. Nećemo dobiti licencu. Uvijek sam govorio da ćemo sve raditi u suradnji s Gradom. Mi to i radimo. Dinamo ne odustaje od toga da bude suulagač. Drago mi je da to sve ide naprijed.”

“S tim da vam moram posebno apostrofirati da se tu ne radi samo o natkrivanju zapadne i sjeverne tribine. Radi se i o uređenju interijera pod sjevernom tribinom što je ogroman prostor. Na taj dio otpada veliki dio financijskih sredstava. Da, zadovoljni smo time, jer imat ćemo natkriveni prostor za 20 tisuća ljudi! To je već nešto, onda će biti mnogo lakše. Ljudima treba komfor, oni to zaslužuju. Mi smo vjerojatno jedini klub u Euroligi koji nema natkrivene tribine. Sad se to mijenja.”