DINAMOV POVIJESNI USPJEH IMA I TAMNU STRANU: Sjajni rezultati zamaskirali su problem. Potencijalno veliki problem

Dinamu je nekoliko mladih i potencijalno vrlo dobrih igrača koji ove sezone pod Bjelicom stagniraju

Svejedno je zapravo kako će Dinamo okončati svoju sezonu u Ligi prvaka. Da, bilo bi sjajno da prođu u nokaut fazu Lige prvaka ili prema nekima još bolje da odu u Europa ligu gdje su svakako konkurentniji i mogu doći do visokog stadija natjecanja. Ali, neće biti drama ako ispadnu iz skupine jer već su do sada napravili i što je važnije zaradili više nego ijedna generacija u povijesti kluba. Osim u Ligi prvaka, Dinamo dominira, možda ne onako uvjerljivo kao lani jer ipak je teško igrati na dva fronta, i domaćom ligom i možda se već može reći kako će gotovo sigurno osigurati naslov prvaka.

Nedavno smo, kada se pročulo da bi na zimu mogao na posudbu doći Marko Pjaca, pisali o tome što bi se moglo dogoditi s igračima koji konkuriraju za njegovu poziciju pa smo stigli do zaključka da bi klub zbog toga lako mogao napustiti najtalentiraniji mladi dinamovac, Antonio Marin.

Gdje su mladi?

E, sada se pojavila i priča kako bi Dinamo mogao dovesti i Kristijana Lovrića, krilnog napadača Gorice, a to znači da će konkurencija na krilima biti suludo velika. Od Pjace, Oršića, Kadziora, Atiemwena, do Lovrića i Marina. Netko od spomenutih mogao bi vrlo lako napustiti Maksimir već ove zime, a spekulira se kako će to možda biti baš najmlađi i najperspektivniji, Marin. Prošle je sezone ovaj, možemo ga slobodno tako nazvati jer su to već napravili i ugledni strani mediji, “wonderkid” briljirao u Dinamu 2 i u juniorskoj Ligi prvaka, ali ove sezone ima problem. Marin kod Nenada Bjelice u seniorskoj momčadi, u koju je promoviran ljetos, ne igra. Dobio je svega nešto više od 180 minuta ove sezone u seniorima, ali zato natjecateljsku formu nekako održava u drugoj momčadi gdje je igrao i prošle sezone.

Tko je gledao i pratio Marinov razvoj odmah će reći kako je riječ o izvanserijskom igraču, ali činjenica je, Bjelica ga neće koristiti dokle god u momčadi ima na izbor Mislava Oršića, a posebice ako dođe i Marko Pjaca jer onda će već i Oršić biti ugrožen, iako je suludo na to uopće i pomisliti.

No, nije Marin jedini perspektivni mladić koji dobiva premalo pažnje kod Nenada Bjelice. Mala digresija, ne treba Bjelicu osuđivati zbog toga što ne koristi dovoljno mlade i nebrušene “modre” dijamante, on ima svoj sustav koji zahtjeva razvijene, “gotove” igrače, koji su taktički potkovani, igraju disciplinirano i odgovorno i mogu ispuniti sve njegove zadatke. Mlade igrače treba razvijati, modelirati, ukalupiti, čak nekada i testirati granice, pa istraživati sve njihove mogućnosti možda i na više od tek jedne pozicije. Bjelica, od kojeg se očekuje rezultat u HNL-u i Europi, možda nema toliko vremena niti mogućnosti posvetiti se razvoju i afirmaciji mladih igrača. U momčadi već ima Nikolu Moru i Danija Olma koji su zaista izvanserijski ili takoreći klasa, ali se još uvijek mogu razviti u još bolje, ali na ostalim pozicijama tu su uglavnom igrači koji su na zenitu karijere i njihove su mogućnosti dobropoznate. Ali ostale igrače, činjenica je, treba razvijati.

Stagniraju mladi

Vratimo se na temu. U Dinamu je još nekoliko mladih i potencijalno vrlo dobrih igrača koji ove sezone pod Bjelicom stagniraju. Lovro Majer stigao je u Dinamo za nemalih dva i pol milijuna eura i najavljen je, pa valjda, kao novi Luka Modrić. Ili je tako nekako bilo. Uglavnom, Majer se pokazao kao gotovo neiskoristiv u Bjeličinu sustavu. Riječ je o igraču koji je klasična polušpica i jedina pozicija na kojoj ga se može iskoristiti jest ona na kojoj igra Dani Olmo, ali čak i kada je Majer ulazio jednostavno se nije najbolje snalazio. I dalje je tu riječ o vrhunskom igraču, ali dojma smo da mu Bjelica ne može naći poziciju. Hoće li otići ili ne, to ćemo saznati možda vrlo brzo.

Luka Ivanušec stigao je ovoga ljeta u vrijeme kada se pričako o odlasku Danija Olma i baš je tako i najavljen, kao nasljednik Danija Olma. Luki Ivanušecu je trebalo neko vrijeme da se prilagodi Bjelici i ekipi, a tek prije nekoliko tjedana smo uspjeli vidjeti nešto više od Luke, kada je zabio Šahtaru u Ligi prvaka i nakon toga Rijeci. Međutim, premalo je Ivanušec odigrao da bismo mogli reći kako će ga i kada Bjelica početi koristiti. Tu je i Joško Gvadriol, mladi stoper koji je također označen kao jedan od najboljih u Europi na svojoj poziciji, ali u moru stopera koje Bjelica ima na dispoziciji, Gvardiol je posljednji kojeg koristi. Spomenuti možemo i Marka Điru, koji je sve češće u kadru jer Bjelica jednostavno nema dovoljno defenzvnih veznjaka pa mu je Đira kao najjači mladi igrač na toj poziciji bio dobro rješenje. A tu je, eto, i mladi napadač Sandro Kulenović, koji je doduše ozlijeđen, ali za njega će se isto morati naći mjesta.

Što će biti ubuduće?

No, izostavljanje mladih igrača i kupnja razvijenih igrača, moglo bi se nakon nekog vremena razviti u potencijalan problem. U digresiji koju smo naveli gore pojasnili smo zašto je Bjelica primoran koristiti razvijene igrače, ali trener će morati pronaći način da uvede još mladih jer činjenica je i kako Dinamo živi od prodaje tih istih mladih igrača, a kako imamo prilike vidjeti većina tih “klinaca” u Dinamu, silom prilika, stagnira ili se dosta sporo prilagođava.

Situacija je takva kakva je, za sada Bjelica ima potpuno odrješene ruke prilikom selekcije igrača i baš mu zato ovako dobro ide jer ima privilegiju ručno birati igrače koji mu odgovaraju bez obzira na status, godine, iskustvo ili kojiveć kriterij. No, pitanje je hoće li mu tako biti i u budućnosti.