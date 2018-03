VIDEO: Dinamovac zapalio ulaznicu za susret s PSG-om

Dinamova akcija ‘Milja za pun stadion’ izazvala je gnjev dobrog dijela modrog navijačkog puka, a jedan je dinamovac iz inata ‘ritualno’ spalio ulaznicu za PSG.

Dinamova akcija ‘Milja za pun stadion’ revoltirala je mnoge navijače Dinama koji kupovanje navijača doživljavaju kao novi čin srozavanja ugleda kluba, a oglasio se i bivši Vatreni Mario Stanić koji je u svojoj kolumni napisao da je ‘skeč’ Dinamovih igrača gledao više puta, da mu je bilo neugodno te da je ‘gori od jeftinih pornića’.

Bivši napadač Modrih Silvio Marić, koji je Ligu prvaka u Maksimiru igrao pred prepunim tribinama, izjavio je da je tužno što igrači moraju plaćati da bi ih navijači došli gledati, dok je Edin Mujčin kazao kako je sramota da Dinamo nitko ne želi gledati u Ligi prvaka, kao i da je na susretima reprezentacije stadion prazan.

Zdravko Mamić, pak, smatra kako je akcija sjajna i vjeruje da će uroditi plodom.

“Želimo vjerovati da će na stadionu biti 25.000 gledatelja. Igrači su dali sve od sebe, nema tu nikakve demagogije. Oni su sami došli na tu ideju i tako su pokazali koliko im znači igranje pred punim stadionom. Ja se nadam da ćemo izvući ‘milijunaša’, ali i ako bude 15.000, 17 ili 20.000 to će biti napredak. Uostalom, ja bih dao još milijun kuna da bude pun Maksimir. Za to se živi i to je smisao sporta! Ja u tome ne vidim ništa loše, to je sjajna akcija i krasna ideja naših igrača. Nema smisla tražiti manu svakoj dobroj ideji, to je jako ružno”, izjavio je izvršni dopredsjednik Modrih.

Jedan navijač Dinama je svoj komentar akcije ostavio na YouTubeu na koji je postavio video u kojem ‘ritualno’ spaljuje ulaznicu za utakmicu protiv PSG-a na koju je napisao ‘Mamiću odlazi’.

Hoće li i u kojoj mjeri uspjeti najnoviji potez iz Maksimira vidjet ćemo 24. listopada kada u Zagreb stižu Zlatan Ibrahimović i društvo.

Više o temi: specijal-201102150360004-Dinamo

Više o temi: specijal-201102150360004-Liga prvaka