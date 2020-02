DINAMOV INSAJDER OTKRIVA NAM POZADINU VELIKOG USPJEHA PLAVE MLADOSTI: Što, u biti, stoji iza ‘male revolucije’ na Maksimiru? ‘To se u Kijevu moglo dobro vidjeti’

‘Dinamo za razliku od drugih klubova u Hrvatskoj ima i financijsku stabilnost, kao i uvjete’

Još je prije najavio “malu revoluciju” na Maksimiru. Tamo još 2012. uoči službenog predstavljanja juniorskog turnira “Mladen Ramljak”, kad je bio trener Dinamovih juniora, u eri Romea Jozaka, tadašnjeg šefa Dinamovog omladinskog pogona. Bivši trener u mlađim kategorijama Dinama Igor Cvitanović rekao je kako uvijek, bez obzira na protivnika, Dinamo mora težiti lijepoj igri i dominaciji, i da će na tome inzistirati u budućnosti…

Dobar CV mladih igrača

Legendarni Cvita pravi je Dinamov insajder omladinskog pogodan hrvatskog prvaka, koji je iznimno cijenjen i hvaljen u Europi i ove njegove riječi bile su kao od proroka. Vodio je Cvita kao trener u Dinamu Nikolu Moru, Josipa Brekala, mlađeg Lovrena, Adrijana Šempera, radio je sa Šimunovićem, Pavičićem, Tiborom Halilovićem, Murićem, Alenom Halilovićem…

‘Rad, kvalitetna selekcija igrača i – novac!’

“Ma nema tu neke specijalne tajne uspjeha Dinamove omladinske škole kao takve. Znači rad, kvalitetna selekcija igrača. Dinamo za razliku od drugih klubova u Hrvatskoj ima i financijsku stabilnost, kao i uvjete. Sve je to usko povezano. Naravno, i kvalitetni stručnjaci koji su u klubu bitni su kad se priča o uspješnosti Dinamovog omladinskog pogona. To jasno pokazuje put da se može dobro raditi u Hrvatskoj. I drugi klubovi u Hrvatskoj bi se trebali i morali ugledati na rad u Dinamu u nekim stvarima, samo da li mogu, e to je sad neko drugo pitanje”, govori nam Igor Cvitanović i nastavlja:

“Dinamo je financijski stabilan i to je bitno. Godinama klub dobro trži na europskom nogometnom tržištu, godinama prodaje kvalitetno svoje igrače i ima novaca da može ulagati kvalitetno u omladinsku školu. Svi klubovi bi možda i htjeli imati takvo što, ali možda trenutno i ne mogu”.

Stoga, Igor nam govori kako treći uzastopni prolazak Dinamovih juniora u osminu finala Lige prvaka za mlade nije nikakva senzacija…

‘Ovo pokazuje da je klub u vrhu europskog nogometa’

“Ništa novo. Upravo je u ovoj pobjedi Dinama protiv imenjaka iz Kijeva bilo vidljivo koliko se dobro radi u mlađim kategorijama. Ovo pokazuje da je klub u vrhu europskog nogometa kad se govori o mlađim igračima, kategorijama, radu s mladima… Ne iznenađuje me Dinamov prolazak u Kijevu jer sam dugo radio tamo i znam kakvu Dinamo ima nogometnu školu i što posjeduje u svojim redovima. Nije ovo nikakva senzacija, ma kakva senzacija… Teško je govoriti da je netko u takvim susretima favorit. Sve su to dobre momčadi, kvalitetne škole nogometa, a Dinamo spada u sam vrh. Mislim da nikoga ne bi to trebalo iznenaditi”, objašnjava nam Cvita.

Pa tko bi onda u ovoj konkurenciji mogao biti onaj “izabrani”, igrač koji bi mogao biti jednog dana nositelj u A momčadi? Ima li takvog, uopće u ovom trenutku… Protiv Dinama iz Kijeva vidjeli smo kako je Renato Josipović pravi nasljednik Dinka Horkaša, specijalista za penale koji je prošle godine bio sjajan na vratima zagrebačkog kluba… Gvardiol, Julardžija, Karrica, Šipoš, Franjić, Kocar, Roko Jurišić i ostali junaci ovog uspjeha talentirani su nogometaši koji su u susretu još, k tome, bili uskraćeni velike pomoći ozlijeđenog Antonija Marina i kartoniranog Tomislava Krizmanića. Dinamo je, stoga, u Kijev stigao uz jako puno problema. Također, malo je sve poremetilo što, zbog vremenskih neprilika umjesto u ponedjeljak, momčad je na put krenula u utorak.

‘Tko će od njih isplivati, to će vrijeme pokazati’

No, izabranici trenera Igora Jovićevića izdigli su se, poput pravih profesionalaca, iznad svega toga, stisnuli zube i uhvatili 16 najboljih “Uefa Youth Legue-a”…

“Teško je govoriti o tome. Znate, nikad o tome nisam volio govoriti, takvi mladi igrači imaju još puno rada pred sobom, puno godina odricanja. Pitanje je što će biti od koga. Netko će prije dobiti priliku, netko kasnije… Ali svi koji su došli do juniora Dinama, do druge momčadi Dinama, do rada s prvom ekipom, e to je znak da se radi o jednom kvalitetu koji će jednog dana sigurno isplivati na površinu. Nikad nisam volio usporedbe. Teško da će puno igrača iz jedne generacije uspjeti i zadržati se u prvoj momčadi Dinama. Ali, generalno, da ima kvalitete u velikoj većini tih mladih nogometaša, to sigurno. Tko će od njih isplivati, to će vrijeme pokazati. Sad je u Ligi prvaka mladih ostao čitav niz velikih momčadi”, ističe Igor Cvitanović.

Mlade plave lavove u osmini finala čeka pravi izazov

Real Madrid, Bayern Munchen, Juventus, Liverpool, Inter, Benfica, Ajax, s njima mladi plavi lavovi mogu igrati… Veliki klubovi s jakim omladinskim školama. Zagrebački mladići će, tako, na Valentinovo imati dvostruko slavlje! Uz 20. godišnjicu obilježavanja povratka imena Dinama plava navijačka armija s nestrpljenjem će čekati i ždrijeb osmine finala Uefine Lige prvaka mladih…

‘Plavi svake godine igraju kvalitetno, svake godine pokazuju dobar rad u omladinskoj školi’

“Teško je prognozirati u takvoj konstataciji snaga u ždrijebu što se može dogoditi, koliko daleko mogu otići, i mogu li uopće? No, činjenica je da Plavi svake godine igraju kvalitetno, da svake godine pokazuju dobar rad u omladinskoj školi, mlađim selekcijama kluba, da svake godine pokazuju da ima materijala u Dinamovoj školi, i to je najvažnije od svega”, zaključio je Igor Cvitanović.

Juniorska momčad zagrebačkog Dinama koja se suprostavila Dynamu iz Kijeva i izborila osminu finala Lige prvaka za mlade nogometaše: Josipović – Hrvoj, Šutalo, Gvardiol, Jurišić – Kočar, Franjić; Janković, Julardžija, Karrica – Šipoš