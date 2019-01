DINAMOV DRAGULJ VRAĆA SE NAKON GODINE DANA: Nakon strašne ozljede najavio planove za jesen i reprezentativne ambicije

Jedan od najtalentiranijih mladih igrača Dinama očekuje velike stvari od proljetne sezone

Nikola Moro doživio je tešku ozljedu prošlog proljeća, koja ga je sve do nedavno držala van pogona. Mladi Dinamov veznjak sada je spreman i nada se da će biti važan dio Dinamovog europskog proljeća.

“Osjećam da sam fizički spreman za napore koji me očekuju. Odigrao sam u polusezoni desetak utakmica, od toga barem pola čitavih, i stvarno mogu reći da sam spreman za nove izazove”, rekao je Moro za SN.

‘Očekujem da ću se izboriti za poziciju’

“Osobno očekujem da ću se izboriti za svoju poziciju, to mi je cilj. A momčadski, naravno, cilj je da pobjeđujemo svaku utakmicu, da dobro igramo, ništa posebno i novo. Konačan je cilj svima isti, pripremamo se za HNL, Kup, Europu, pripremamo se za tri fronta, na kojima želimo napraviti što više. Opet će biti dosta utakmica, treba biti strpljiv i polako se pripremati za sve to”, dodao je.

“Drago mi je i raduje me spominjanje u tom kontekstu. Svi mi sanjamo jednoga dana debitirati za reprezentaciju i moji su ciljevi usmjereni prema tome. Svjestan sam koliko se teško nametnuti izborniku doprvaka, ali spreman sam na taj izazov. No ne želim da me do dresa A reprezentacije dovedu napisi u medijima ili slično, već ono što pokazujem na travnjaku. Mislim da je to jedini ispravan put”, zaključio je Moro.