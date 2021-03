DINAMO UVJERLJIVO SVLADAO RIJEKU U DERBIJU: Modri prodali Riječanima nevjerojatnu akciju iz slobodnjaka. Oršić briljirao

Bila je to prva pobjeda ‘Modrih’ protiv Rijeke u posljednja četiri međusobna susreta

U derbiju 26. kola Prve HNL Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Rijeku sa 2-0 vrativši se na vrh ljestvice.

Bila je to prva pobjeda “Modrih” protiv Rijeke u posljednja četiri međusobna susreta, a s nova tri boda momčad Zorana Mamića vratila se na vrh ljestvice sa 54 boda, dva više od Osijeka, a Dinamo ima i utakmicu manje.

Dinamo je u prvom poluvremenu zabio pogodak nakon kontre, a pobjedu je potvrdio u drugom dijelu golom koji je poništen zbog zaleđa, ali je nakon pregleda snimke priznat.

Domaćin je stigao do prednosti u 27. minuti nakon brze kontre. Jakić je uposlio Oršića, a ovaj proigrao do Ivanušeca koji je lijepo pogodio sa 12 metara za 1-0.

Rijeka je umalo izjednačila u 35. minuti, no Menalo je pogodio gredu. Korak bliže pobjedi Dinamo je stigao u 65. minuti nakon sjajne akcije. Majer je slobodnog udarca ubacio do Petkovića koji je asistirao Oršiću za pogodak. Pomoćni sudac je podigao zastavicu, no VAR je potvrdio da je gol bio regularan.

STADION MAKSIMIR, ZAGREB, PRVA HNL 24. KOLO, 17:30

DINAMO – RIJEKA 2:0

SASTAVI

Dinamo: Livaković – Ristovski, Theophile, Lauritsen, Leovac – Jakić – Majer, Ivanušec, Ademi, Oršić – Petković

Rijeka: Nevistić – Tomečak, Capan, Galović, Vukčević – Čerin, Lončar – Murić, Andrijašević, Menalo – Drmić

Kraj utakmice…

90′ – Opet bomba Franjića, a paradom mu skida Nevistić. Igra se još četiri minute.

89′ – Kakva lopta Jakića na Ademija u sprintu u for mu je dao i kapetan se uspio izvući na peterac i šutirati, ali na kraju je vratar i obrana Rijeke to spasila.

85′ – Bitka se uglavnom vodi na sredini terena, Dinamov blok je danas neprobojan, a Modri su malo stali s napadačkim nogometom u drugom dijelu i uglavnom gledaju ako mogu nešto iz protuudara.

84′ – Gavranović ulazi, Oršić ide van, Atiemwen unutra, Petković ide na odmor.

80′ – Yateke ulazi izlazi Lončar.

79′ – Drmić žuti karton zbog grubog starta na Jakiću.

76′ – Franjić je sada dobio povratnu na rubu kaznenog prostora i topovski opalio, ali Nevistić je bio spreman.

73′ – Pavičić i Štefulj ulaze, Vukčević i Murić idu van.

71′ – Andrijašević dobiva žuti karton zbog grubog starta na Majeru.

71′ – Leovac ide van ulazi Čabraja, Majer ide van ulazi Franjić.

68′ – Kastrati je ušao, Ivanušec izašao.

68′ – GOOOOOL! Oršić! Ipak je priznat pogodak Oršića nakon što je VAR pregledao snimku. Akcija je bila zaista sjajna. Majer je iz slobodnog udarca s nekih 35 metara po travi proigrao za Petkovića koji je sjajno prihvatio loptu i zatim dao u sredinu odmah za Oršića koji poentira s pet metara. Uvježbana akcija koju su igrači Rijeke samo ispratili pogledom.

65′ – Oršić je zabio, ali zaleđe je bilo pa je gol poništen. Prerano su krenuli igrači Dinama prilikom izvođenja slobodnog udarca.

64′ – Žuti karton za Andriju Vukčevića. Praktički prvi grublji prekršaj na utakmici.

61′ – Murić je sada odlučio opaliti s distance, ali Livaković to hvata. Rijeka ne može nikako probiti Dinamov blok i sve više pribjegavaju ovakvim pokušajima. Dinamo s druge strane niti jednom nije ozbiljno zaprijetio Nevistiću.

60′ – Ide van indisponirani Kulenović, ulazi novopridošli Drmić.

58′ – Ostao je na travi ležati Ivanušec, čini se da je nezgodno doskočio. Majer je u protuudaru morao izbaciti loptu van.

51′ – Dinamo i dalje ima inicijativu, imali su dvije solidne prilike, ali obje su završile vrlo neslavno.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme…

Kraj prvog dijela!

45′ – Rijeka je podigla tempo, ali malo je ostalo do kraja prvog dijela…

38′ – Kaaaaaaaaaaakva lopta Majera! Proigrao je lob passom Ademija u trepavicu s velike udaljenosti, a kapetan je s lijeve strane iskosa na rubu peterca pogodio u Nevistića.

37′ – Ivanušeeec! Uf… Ristovski je dao za Ivanušeca koji je bio sam negdje na 11 metara, ali je jako loše šutirao i pogodio u blok te je na koncu bio samo korner.

35′ – Jaooooooooooooo! Menalo je sada pogodio prečku, Andrijašević ga je proigrao s lijeve strane u kaznenom prostoru, ovaj se zatim fino izvukao na šut desnom i opalio te pogodio prečku.

31′ – I dalje sve konce drži Dinamo, Rijeka čeka svoju šansu iz kontre, ali za sada je nije dočekala.

27′ – GOOOOOOOOOOOL! Ivanušeeeeec! Povukao je Oršić kontru po lijevoj strani, sjurio se zatim u sredinu i prvo je pokušao dodati, ali lopta se odbila od igrača Rijeke i vratila se baš njemu u noge zatim je proigrao Ivanušeca koji je prodirao s desne strane, a ovaj je onda sjajno zabio za vodstvo.

24′ – Malo je za sada zamrla utakmica, stale su obje ekipe, ali Dinamo ima kontrolu i dalje.

16′ – Dinamičan se nogomet igra, pokušavaju se razne kombinacije, ali obrane su za sada koncentrirane.

11′ – Strašna akcija Dinama, zakuhali su je na lijevoj strani Oršić i Leovac sjajnim overlapom, zatim je došlo to do Petkovića koji prosljeđuje Ademiju, a ovaj šutira i od bloka to odlazi u korner.

10′ – Rijeka se sada malo odvažila i krenula napadati, ali Dinamovi blokovi su veoma čvrsti i teško ih je probiti.

7′ – Dinamo ne da disati Rijeci, sada je Oršić tukao opasno glavom nakon centaršuta s desne strane.

2′ – Odmah je Oršić zakuhao problem, oštro je centrirao na peterac, ali uspjeli su Riječani to izbiti.

1′ – Krećemo! Počinje veliki derbi hrvatskog nogometa.