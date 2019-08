DINAMO U KRIZI, BJELICA PUCA OD SAMOPOUZDANJA! Uoči uzvrata otkrio tko neće igrati i primijetio je zanimljiv detalj

“Očekivanja su da prođemo u sljedeće kolo. Ekipa se dobro pripremila ovih nekoliko dana, bilo su fokusirani, koncentrirani”

Za Dinamo koji je prošle sezone pregazio Prvu HNL i dosegao visoki stadij Europa lige, dva uzastopna remija s vrlo blijedom igrom na samom početku sezone, mogu se nazvati krizom. Kiks protiv Ferencvaroša u trećem pretkolu Lige prvaka i onaj u domaćem prvenstvu protiv Osijeka na Gradskom vrtu daju ponešto razloga za zabrinutost navijačima, ali trener Bjelica je hladan.

“Očekivanja su da prođemo u sljedeće kolo. Ekipa se dobro pripremila ovih nekoliko dana, bilo su fokusirani, koncentrirani. Znaju da nismo dali svoj maksimum u prvoj utakmici. Vjerujem da će sutra biti puno bolje”, rekao je Bjelica pa potom otkrio tko neće konkurirati za uzvrat.

“U sastavu nisu Moharrami i Andrić. Zagorac je bio u treningu i on je unutar ovih 20 igrača. Svi su spremni. Nemam dvojbi, znam kako ćemo počet, kako ćemo igrati i na koji način”, izjavio je Bjelica.

Prednost ili nedostatak?

Ferencvaroš nije imao obveza preko vikenda, za razliku od Dinama, što je prednost, ali Bjelica veli da može biti i nedostatak.

“Rezultat će pokazati koliko će im značiti to što nisu igrali u Ligi. Nekad donese plus, a nekad minus. Vi se od utakmice do utakmice psihološki pripremate i razmišljate o tome. Ovako kada imate između još jednu utakmicu, uopće ne mislite o tome i uđete neopterećeniji u utakmicu”, veli trener Dinama.

Utakmica s Ferencvarošom igra se u utorak od 20 sati, a pobjednik ovog susreta igrat će u sljedećem kolu protiv pobjednika između Maribora i Rosenborga (1-3).