Zagrebački Dinamo će do kraja sezone voditi Zoran Mamić, objavio je to službeno zagrebački klub. Sportski direktor ipak će naslijediti Igora Jovićevića i to već drugi dan otkako je ovaj postao bivši trener. Mamić će voditi Dinamo u preostale tri utakmice prvenstva.

“Situacija je takva da ne smijemo brzati u odluci i dozvoliti si krivi korak. Europska natjecanja jako su blizu a znamo koliko Dinamu i hrvatskom nogometu znači igranje u europskim skupinama. S ove tri utakmice do kraja sezone dobit ćemo na vremenu do konačne odluke tko će voditi Dinamo u sljedećoj sezoni”, kazao je Mamić za službenu stranicu Dinama.

‘Šaljite upite na ove adrese, mi već jesmo’

Oglasila se po toj temi udruga Dinamo – to smo mi. Njihovo priopćenje koje su objavili na Facebooku prenosimo u cijelosti:

“Podijelite i šaljite upite na ove adrese, mi već jesmo!

Potaknuti velikim brojem vaših upita i reakcija na objavu GNK Dinamo Zagreb kako je novi/stari trener Zoran Mamić, molimo vas da svoje prigovore pošaljete na adrese odgovornih ljudi u Republici Hrvatskoj i Gradu Zagrebu:

Vrhovni sud Republike Hrvatske (vsrh@vsrh.hr) koji ni nakon dvije godine nije potvrdio pravomoćnost presude za pljačku Dinama.

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske (kontakt-uprava@uprava.hr ) koje ništa nije napravilo po pitanju Dinamova statuta i kršenja istog u više od deset godina.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske (informiranje@mfin.hr) koje više od godine i pol dana nije u stanju napraviti rješenje oko kršenja zakona i smjene Mirka Barišića.

Bilo bi dobro kada bi u cc maila dodali njihovog šefa u Vladi Republike Hrvatske (gradjani@vlada.hr).

Gradski ured za opću upravu (uprava@zagreb.hr) – koji je “legalizirao” statut Dinama u kojem su članovi ostali bez svojih članskih prava što je temelj pljačke i uništavanja Kluba.

Obavezno u cc maila staviti njihovog šefa i počansog predsjednika Dinama Milana Bandića (milan.bandic@zagreb.hr) koji je cijelo vrijeme prešutno davao podršku nelegalnoj upravi Dinama.

#Dinamo – to smo mi”