DINAMO – TO SMO MI O ANTOLIĆU: ‘Ponovno se pouzdao u to da sto puta ponovljena laž može postati istina’

‘Skrivanje iza uspjeha igrača na terenu već je uhodani i viđen scenarij u Dinamu’

Na Facebook profilu Udruge članova plavih “Dinamo – to smo mi” objavljen je post koji prenosimo u cjelosti:

“U još jednom naletu nervoze zbog trenutne situacije, (uskoro bivši) član uprave GNK Dinamo Zagreb Krešimir Antolić ponovno se u istupima medijima pouzdao u to da sto puta ponovljena laž može postati istina. Udruga članova Dinama “Dinamo to smo mi” po tko zna koji puta ponavlja kako cilj našeg djelovanja nije preuzimanje kluba, već uvođenje sustava sukladno Zakonu o udrugama u kojem će svaki član moći na demokratskim izborima birati vodstvo Kluba.

U tom jasnom i demokratskom sustavu on i njegove kolegice iz Uprave također, imaju pravo se kandidirati i predstaviti svoj program članovima koji će izabrati najbolje od ponuđenih na određeni mandat i dati im odgovornost vođenja Kluba.

S obzirom na izvorno zanimanje i karijeru člana Uprave Dinama ne sumnjamo da je njemu to jasno, ali isto tako smo sigurni da za takvo što on nema kompetencije niti hrabrosti. Lakše se skrivati, s ostalih 17 članova IO, 2 članice Uprave, 3 člana NO i 80 članova Skupštine, iza skuta bjegunca od hrvatskog pravosuđa. Trenutnim ljudima u Dinamu mora biti jasno da su oni postavljeni na pozicije, nisu izabrani voljom članova.

Skrivanje iza uspjeha igrača na terenu već je uhodani i viđen scenarij u Dinamu, jednako kao i trivijaliziranje zakonskih prekršaja u Klubu i nazivanja istih sitnicama.

Što se tiče tvrdnji da se Udruga “Dinamo to smo mi” služi lažima, podsjećamo sve na video sa sučeljavanja na N1 televiziji gdje je član Uprave Dinama uhvaćen u lažima, ali i na slučaj članstva Zdravka Mamića o kojem je dotični (uskoro bivši) član Uprave također lagao u eteru.

Ovaj post objavljen je kratko nakon reakcija na priču o povratku Zorana Mamića na Maksimir.

“Mjesec dana. Toliko je očito razlika između boravka u zatvoru i povratka u Dinamo. Nažalost, koliko ovo sve zvučalo suludo, u Dinamu je moguće. Računi se polažu samo jednoj osobi. Onoj koja je pobjegla iz Hrvatske kako ne bi bila u zatvoru zbog 112 milijuna ukradenih kuna iz Dinama ta osoba je vrhuški kluba jedina bitna, a ne članovi kluba koji su vlasnici Dinama”, poručuju iz Udruge. Više o tome možete pročitati – OVDJE.