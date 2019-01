DINAMO SLAVIO PO NEVREMENU, TRENER PRIČAO O ADEMIJU: Kapetan prvaka na meti rimskih klubova, Bjelica sve prokomentirao

Iduću pripremnu utakmicu Dinamovi nogometaši igrat će u nedjelju

Samo dan nakon što su slavili 2-1 protiv Partizanija iz Tirane, igrači Dinama odigrali su drugi prijateljski ogled, pritom stigli i do nove pobjede. Na istom su terenu, ali po lošim vremenskim uvjetima, uz kišu i olujni vjetar, Dinamovi nogometaši upisali su 1-0 pobjedum, a strijelac gola odluke bio je Nikola Moro, u 56. minuti susreta.

Igračima Dinama slijedi slobodno poslijepodne, a od srijede trenažni proces procesa od dva treninga dnevno. Iduću pripremnu utakmicu Dinamovi nogometaši igrat će u nedjelju, a suparnik će biti ETAR V. Tarnovo (Bugarska).

‘Tašeko da će on iči negdje’

“Najvažnije je da se nitko danas nije ozlijedio. Sutra ćemo poštedjeti Hajrovića koji ima problema s tetivom i Gavranovića kojeg muči list”, izjavio je Bjelica, a prenosi 24sata.hr.

Osvrnuo se Dinamov trener i na pisanja talijanskih medija prema kojima bi kapetan momčadi Arijan Ademi uskoro mogao napustiti Maksimir u korist odlaska u Romu ili Lazio.

“Tko to piše da on ide, Talijani? Ma mogu pisati oni što hoće, teško da će on ići negdje, ali ako i dođe ta nemoralna ponuda snaći ćemo se”, poručio je Bjelica.