DINAMO – SLAVEN BELUPO: Kreće borba za vrh HNL-a i za ostanak u njemu; Mamić napravio sedam promjena u prvih 11

Dinamo od 17:05 igra protiv Slaven Belupa na Maksimiru u 23. kolu 1. HNL, a tekstualni prijenos možete pratiti na Net.hr-u

Sastavi

Dinamo: Livaković, Lauritsen, Majer, Gavranović, Ivanušec, Čabraja, Burton, Mišić, Stojanović, Perić, Atiemwen

Slaven Belupo: Filipović. Kim, Bruggen, Mlinar, Leyton, Iličić, Knoll, Liklin, Julardžija, Apau, Bogojević

Dinamo od 17:05 igra protiv Slaven Belupa na Maksimiru u 23. kolu 1. HNL.

Aktualni prvak nakon ulaska u osminu finala Europa lige ima priliku pobjedom vratiti se na vrh HNL-a. Osijek je u petak u Varaždinu preokretom 3:2 skočio na prvu poziciju, ali, Modri imaju dvije utakmice manje.

“Vraćamo se u ‘back to reality’, čeka nas HNL. To je ono od A do Ž, najvažnije za nas. Da bismo opet igrali ovakve europske utakmice moramo biti prvaci, osvajati bodove i pobjeđivati”, rekao je trener Dinama Zoran Mamić uoči utakmice.

“Slaven Belupo je neugodan protivnik koji dobro igra i u prvoj rundi odigrali smo 3:3. Napravili su nam tada dosta problema. Moramo biti maksimalno koncentrirani i dobro se odmoriti do te utakmice da nastavimo kontinuitet dobrih igara. Nakon toga već idući tjedan čeka nas i susret s njima u Hrvatskom kupu, ali o tom potom.”

Slaven Belupo je u borbi za ostanak, a prije pet dana su u Dubrovniku izborili ulazak u polufinale Kupa.

“Treba biti realan i postaviti očekivanja u skladu s našim mogućnostima u omjeru na protivnika. Osloboditi se velikih očekivanja ili neugodnih posljedica i ne misliti što će biti. Neki uspiju u životu jer ne znaju tko je na drugoj strani ili ih ne zanima to. Osjete radost radeći ono što vole u tom trenutku i fokusiraju se samo na sebe i svoj zadatak. I ova utakmica je jedna od 36 kojima se radujemo”, rekao je trener Slaven Belupa Tomislav Stipić.