DINAMO SI JE OVOG PUTA BAŠ ZABIO AUTOGOL: Moglo bi se dogoditi upravo ono od čega već dugo Mamić i društvo strahuju; ‘Ne mogu to više ispraviti’

‘Najbolji odgovor dali su sami ljudi iz Dinama, točnije Krešimir Antolić’

Novi problemi u Dinamu. U Maksimir je stigla prijava jer u klubu 2018. nisu na vrijeme donijeli financijski plan za 2019. godinu.

TKO BI MOGAO POSTATI NOVI PREDSJEDNIK DINAMA? Jedan čovjek se najviše spominje kao Barišićev nasljednik

Udruga članova “Dinamo to smo mi” prijavila je klub zbog navedenog, a kako je ranije morao odstupiti Igor Kodžoman, tako se čini da bi sada suspenziju mogao zaraditi i dugovječni Dinamov, doduše samo formalni predsjednik Mirko Barišić.

[VIDEO] PRIMJEĆENE NEPRAVILNOSTI U DINAMU? ‘Već godinama krše mnoge zakone. Opušteni su i baš ih briga za sve’

Sportska inspekcija trebala bi ga kazniti suspenzijom od tri godine

Ministarstvo financija je još prije napravilo nadzor u Dinamu, iako službenog objašnjenja još nema. Navodno, sad kad su se primjetile nepravilnosti, sprema se i smjena Barišića, iako u klubu govore da je sve čisto. Sportska inspekcija trebala bi ga kazniti suspenzijom na funkciju od tri godine. Barišić je na mjestu predsjednika kluba od 2000. godine i poznat je kao čovjek od povjerenja braće Mamić, koji ih nikad do sad nije napustio.

Član Uprave Dinama Krešmir Antolić je tijekom ponedjeljka za Novu TV kazao:

“Gospodin Barišić sigurno neće morati napustiti funkcije u klubu jer se tu jednostavno ne radi ni o jedan posto razloga da bi se to moralo dogoditi, apsolutno sam siguran u to. Sigurno neće otići jer je neka udruga to htjela, to se neće dogoditi. Radi se o tome da je udruga ‘Dinamo – to smo mi’ prijavila klub da nije usvojio financijski plan prema uobičajenoj zakonskoj proceduri. Temeljem toga je izvršen nadzor i kad nas je nadzor na to upozorio, mi smo u najkraćem roku otklonili taj proceduralni propust i o tome obavijestili tijelo nadzora. Sve to se dogodilo prije šest-sedam mjeseci i za nas je taj predmet zaključen i ne vidimo nijedan razlog da bi ishod bio drugačiji nego takav. Jednostavno je ispušteno s dnevnog reda, nenamjerno niti s nekom zlom namjerom niti je ikakva šteta nastala zbog toga. Međutim, znate, mislim da udruzi ‘Dinamo – to smo mi’ smeta što mi uopće dišemo zrak”, stoji u izjavi Krešimira Antolića.

POTRES NA MAKSIMIRU: Mirko Barišić pred smjenom, dugogodišnjem predsjedniku Dinama prijeti neslavan kraj?

‘Antolić je sam priznao pogrešku koju ne mogu više ispraviti’

Predsjednik udruge “Dinamo – to smo mi” Juraj Čošić kazao nam je na najnovije događaje u Dinamu, kao i na Antolićevu izjavu, sljedeće:

“Po meni, najbolji odgovor u čitavoj ovoj priči oko naše prijave Dinamu dali su sami ljudi iz Dinama, točnije Krešimir Antolić. Član uprave sam je priznao da su pogriješili, da nisu napravili financijski plan, da su ga slučajno ispustili. I oni u biti na taj način samo pokazuju kako se oni odnose prema hrvatskim zakonima, za koje njih uopće nije briga. Isti slučaj kao kad je bio Igor Kodžoman. Isto su bili govorili kako se radi tek o malom prekršajčiću, kako tu ništa neće biti… Trenutno je ministarstvo financija na potezu. Oni će donijeti svoj konačni sud, jer Dinamo taj svoj ‘propust’ nikako ne može ispraviti. Sad je samo pitanje vremena i volje da li će i kad će ministarstvo financija to tako okarakterizirati. Ako ili kad to tako odluče, Mirko Barišić će od sportske inspekcije dobiti zabranu na sljedeće tri godine i on više ne može biti predsjednik kluba”, govori nam Juraj Čošić i dodaje:

“Mi pratimo Dinamo, gledamo sve što se događa i tu smo kako bi zaštitili klub. Ovo smo mi predali u rano proljeće prošle godine, i tek sad smo upite od medija, kad smo shvatili da se nešto događa. Mi uopće nismo to niti znali. Poslali smo opet upit ministarstvu, da nam se očituje jesu li donijeli pravolijek ili nisu. Čim to bude potvrđeno, a bit će sigurno, pitanje je dana kad Barišić ide iz kluba”.

Otvara se Pandorina kutija

No, onda se otvara Pandorina kutija. Onda će morati biti izbori, a tu iz udruge Dinamo-to smo mi vide svoju priliku da pritisnu klub, jer je to onda šansa da u Dinamu naprave novi statut i prilika za provođenje izbora po načelu “jedan član-jedan glas”. Iz kluba za udrugu “Dinamo-to smo mi” govore i kako je fantomska, pokušavajući na taj način, dojma smo, diskreditirati i ulogu udruge, a samim time i njene pokušaje za promjenama u klubu…

“To je njihov način komuniciranja. To govori o njima. Ako bude trebalo, mi ćemo pokazati moć svojih članova. Kad bude trebalo, kad se članovi budu pozvali, skupit će se u roku sat vremena, gdje god bude trebalo. I onda ćete vidjeti koja je snaga i moć Dinama”, zaključio je Juraj Čošić.

Poslali smo upit u Dinamo da nam ispred kluba daju službenu izjavu oko navedenog, no do zaključivanja ovog teksta nisu nam ništa odgovorili. Ako nam u međuvremenu odgovore, pravovremeno ćemo vas obavijestiti.