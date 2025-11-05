Dinamo prije 29 godina doživio veliki šok, a kultni nogometaš izgledao kao Josh Hartnett

Šibenik je prije 29 godina ostvario jednu od najvećih klupskih pobjeda. U 13. kolu HNL 4. studenog 2006. godine, na stadionu Šubićevac u Šibeniku, domaći HNK Šibenik priredio je pravo iznenađenje pobijedivši Dinamo s 2-1.

Dinamova impresivna serija od 17 utakmica zaustavljena

Ova utakmica ostala je zapamćena kao senzacionalni preokret koji se dan danas pamti. U utakmici je Dinamo bio veliki favorit. Dinamo je, naime, tada bio lider prvenstva i na Šubićevac stigao s impresivnom serijom od 17 utakmica bez poraza. Iako je trener, legendarni Josip Kuže, najavljivao ofenzivnu taktiku, odlučio je na vrhu napada ostaviti Eduarda da Silvu samog, dok je Vugrinec trebao djelovati iz pozadine. S druge strane, trener Pudar ispunio je obećanje i postavio Dinamo "otvorenog garda", što se na kraju isplatilo i donijelo Šibeniku tri boda.

Foto: Sandra Krunic/pixsell

Nakon nekoliko poluprilika za Ćorluku i Vugrineca, Dinamo je došao u vodstvo iz svog prvog konkretnog udarca u 21. minuti. Etto je odlično uposlio Modrića na rubu kaznenog prostora, koji je preciznim udarcem pod gredu doveo 'modre' u vodstvo.

Čavlina spašavao, a onda - šok za Dinamo!

Iako je Dinamo nakon gola imao prividnu dominaciju, nisu stvarali konkretne prilike sve do 38. minute. Tada je Vedran Ćorluka sjajno prošao po desnoj strani, pronašao Vugrineca čiji udarac prolazi pored vratnice. Dvije minute prije kraja prvog dijela, domaćini su izjednačili. Nesporazum među gostujućim igračima, Nijemcem Nowotnyjem i Dinom Drpićem, te slaba reakcija Ćorluke omogućili su Kartelu da postigne gol i izjednači. Funcuti su pali u trans...

Drugi dio utakmice otvorio je pokušaj Modrića, čiji udarac brani Čavlina, a četiri minute kasnije Gabriel je na suprotnoj strani također imao udarac koji završava u rukama vratara. U 56. minuti domaćini su imali odličnu priliku, no udarac Roglića iz kuta otišao je pored vratnice. U 60. minuti, Dinamo je mogao ponovno doći u prednost, ali Čavlina je obranio udarac Vugrincu.

Šibenik je preokrenuo rezultat u 61. minuti. Guvo je odlično uposlio Rukavinu, koji je poslao loptu pored vratara Lončarića za 2-1.

Ćorluka u napadu u kriznim trenucima

Kuže je pokušao reagirati premještanjem Ćorluke u napad i Ettoa na poziciju zadnjeg veznog, ali to je otvorilo više prostora za domaćine. Kartelo je nakon slobodnog udarca, Kwedi i Rukavina, tada mlada zvijezda Šibenika u usponu, imali su prilike povećati vodstvo, ali nisu uspjeli. Dinamo je pokušao s udarcima izdaleka i ubačajima, no Čavlina je bio siguran. Najveća prilika za izjednačenje došla je u 85. minuti, no Vugrinec je ponovo bio neprecizan. Šibenik je tako ostvario jednu od najvećih pobjeda tog prvenstva koje je osvojio Dinamo.

Ovaj neočekivani trijumf nad Dinamom, koji je bio u formi, bio je veliko slavlje za Šibenik i njegove navijače, a istovremeno i šok za Dinamo, koji je pao u Šibeniku nakon što su dominirali. Pobjeda Šibenika bila je pravi dokaz borbenosti i posvećenosti, dok je Dinamo morao razmisliti o svojim strategijama za nastavak sezone.

