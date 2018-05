DINAMO PREDSTAVIO POJAČANJE: Proputovao je doslovno pola svijeta da bi stigao u redove hrvatskog prvaka

Mislav Oršić potpisao je za Dinamo! Talentirani 25-godišnji krilni igrač dolazi iz kluba Ulsan Hyundai, a dolaskom u modri klub ostvarila se njegova dječačka želja. Dečku iz Zagreba želimo dobrodošlicu i puno sreće u dresu prvaka! Više na gnkdinamo.hr 💙💪🏻🎉😁 // Young player Mislav Oršić signed with Dinamo! Welcome! 👏🏻⚽️ 📸 GNK Dinamo #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #football

