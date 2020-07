DINAMO POSTAVIO MAMIĆA ZA TRENERA, NAVIJAČI PODIVLJALI: ‘Je li pokazao potvrdu o nekažnjavanju… Prćija u najboljem izdanju’

Dinamo je odmah obavijestio svoje navijače o imenovanju novog trenera putem društvenih mreža

Nekako je bilo i očekivano, Dinamo će do kraja sezone voditi Zoran Mamić, objavio je to službeno zagrebački klub. Sportski direktor ipak će naslijediti Igora Jovićevića i to već drugi dan otkako je ovaj postao bivši trener.

“Situacija je takva da ne smijemo brzati u odluci i dozvoliti si krivi korak. Europska natjecanja jako su blizu a znamo koliko Dinamu i hrvatskom nogometu znači igranje u europskim skupinama. S ove tri utakmice do kraja sezone dobit ćemo na vremenu do konačne odluke tko će voditi Dinamo u sljedećoj sezoni”, kazao je Mamić za službenu stranicu Dinama.

Žestoke reakcije

Dinamo je odmah obavijestio svoje navijače o imenovanju novog trenera putem društvenih mreža, a uslijedila je lavina reakcija. Izdvojit ćemo samo neke od komentara, koji su poprilično žestoki.

“Prćija u svom najboljem izdanju”, “Je li pokazao potvrdu da se protiv njega ne vodi postupak”, “Sram vas može biti”, “Kako sve planski smišljeno! A kad završi sezona onda će biti da se nema vremena tražit novi trener jer su brzo kvalifikacije za ligu prvaka! Ma dok onaj apostol drži palicu iz Međugorja nema tu mira”, “Kakav užas radite od našeg kluba. Imate li srama? Bar u naznakama, da znate da bar postoji taj osjećaj”, “Iskreno ovo je postala komedija.. i Dinamo i Hajduk.. Jedva čekam da Rijeka i Osijek preuzmu hrvatski nogomet”, “Hajduk je prćija, al što vi radite to je i za njih pojam. Kao dinamovac,mene je sramota”…

Mamić će voditi Dinamo u preostale tri utakmice prvenstva, a što će dalje biti to tek treba vidjeti.