DINAMO PONAVLJA POGREŠKU KOJU NEKI I DANAS NE OPRAŠTAJU? OK, Pjaca bi stvarno mogao doći, ali imamo dvije komplikacije

Treba se zapitati i što će se dogoditi s postojećim Dinamovim kadrom na toj poziciji

Ovi se dana sve više priča, šapće, maksimirskim kuloarima o dolasku bivšeg igrača i još uvijek najskupljeg dinamovca u povijesti kluba, Marka Pjace. Kada je Dinamo 2016. godine ispraćao svog krilnog napadača u Juventus, za rekordnih 23 milijuna eura, mislio se kako će Pjaca, koji je briljirao u HNL-u neko vrijeme i već je bio dio reprezentacije, biti hit. No, da ne duljimo sada, nije na kraju tako završilo i Pjaca je trenutno u 25. godini i nema rješenja za spas karijere.

Povratak u Dinamo mogao bi biti dobra stvar za hrvatskog krilnog napadača, a možda i ne bi mogao, ovisi puno o treneru Nenadu Bjelici njegovim idejama i Pjacinoj prilagodbi na novi sistem.

MORAMO TO TAKO REĆI. ŠTO ĆE PJACA ZAPRAVO U DINAMU? Je li transfer realan i hoće li se uopće uklopiti u Bjeličinu ekipu

Što znači dolazak Pjace?

Međutim, treba se zapitati i što će se dogoditi s postojećim Dinamovim kadrom na toj poziciji, odnosno, sprema li se to veliki zimski transfer? Pjaca je po vokaciji lijevo krilo, dakle glavni konkurent bi mu bio hit-igrač u Europi, Mislav Oršić. Oršiću u Dinamu nema konkurencije i ne bi je smio imati, jedino što hrvatski reprezentativac može imati jest zamjenski igrač koji će ući u drugom poluvremenu kada se on umori ili zaigrati u nekoj utakmici manjeg intenziteta kako bi ga poštedio ubojitog ritma. E sada, da će baš skupocjeni Pjaca biti rezerva Oršiću, na to ne treba računati, a opet bilo bi beskrajno nepravedno sada pretpostavljati Oršiću koji je u životnoj formi, igrača koji nije u formi već dvije, tri godine.

Odlazak Oršića?

Legitimno je sada zapitati se, hoće li se Dinamo možda upustiti u zimski biznis s Oršićem. On je trenutno možda i najspominjaniji Dinamov igrač u Europi uz Danija Olma, logično. I bez brige što ga ne potražuje cijela sila klubova iz “lige pet”. E sada, mnogima bi taj potez mogao loše sjesti jer, vjerujte, dosta ljudi dolazi na stadion kako bi gledalo ovog dečka na djelu, zaista isplati se, baš kao i u slučaju Danija Olma. Odlazak Oršića bio bi dvosjekli mač za Dinamo. OK, logično je da ako dečko dobije ponudu iz “lige pet” mora ići, ipak je to njegov “breakthrough” i bilo bi bezobrazno kočiti ga, ali s druge strane prevažan je igrač za klub i možda Bjeličin čovjek od najvećeg povjerenja u ovom trenutku.

Gubitak ‘wonderkida’

Međutim, imamo još jednu situaciju. Znate li, a vjerojatno ste u cijeloj toj euforiji možda i zaboravili, da Dinamo na krilnoj poziciji ima jednog dečka za kojeg po Europi već neko vrijeme pišu da je “next big thing”. Dakako, govorimo o Antoniju Marinu, mladom reprezentativcu i velikoj nadi Dinama. Marin odlično igra u juniorskoj Ligi prvaka, ali Nenad Bjelica za sada na njega ne računa, a prednost imaju Kadzior, Atiemwen i Hajrović. Može li i treba li Marin čekati? To je pitanje od milijun dolara. Mnogi su se Dinamovi mladi talenti prerano upustili u internacionalnu avanturu i na kraju završili kao teški promašaj.

Komplicirana situacija

Jedini “modri wonderkid” koji je maksimirsko gnijezdo vrlo rano i na kraju je ostvario veliki uspon jest Josip Brekalo, koji je imao gotovo istu priču kao Marin. Bio je ovdje čudo od djeteta, a klub je napustio jer se nije mogao boriti, baš s Markom Pjacom na krilu. Dinamo na Marinu može zaraditi dobru svotu, otprilike negdje kao i na Brekalu, ali pitanje je kako bi kod navijača, koji su sada puno više involvirani u rad kluba i klupske odluke, nego tada kada je na snazi još bio bojkot, prošao ovaj transfer. Odlazak Brekala tada je nekima vrlo loše sjeo jer su se veseili vidjeti domaćeg dečka na djelu, a sada još više ljudi čeka baš na Marinov plasman u prvu momčad, a bit će im veliko razočaranje ako ga neće vidjeti na djelu barem pola sezone, sezonu.

Dinamovo vodstvo i trener Nenad Bjelica sada moraju puno toga staviti na vagu i na koncu odlučiti što je bolje. Dovesti Pjacu, prodati Oršića i Marina, zadržati ih sve i nametnuti im silan pritisak u pogledu konkurencije… Bit će ovo zanimljiv zimski prijelazni rok.