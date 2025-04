Dinamo protiv Osijeka želi prizvati čudo. Voda je došla do grla u oba kluba

Dinamo želi prizvati čudo, a Osijek je prva postaja za to. Do kraja SuperSport HNL-a 8 je kola, znači 24 boda su u igri što nije malo, ali zbog igre Plavih koja je ulijeva optimizam, mnogi su već otpisali aktualnog prvaka Hrvatske.

'Možemo dobiti sve do kraja'

"Nema predaje, nema podijele, možemo dobiti sve do kraja!". Poruka je Dinama koji ima najjači roster u državi, ali ubojiti stroj se pokvario. Dinamo ove sezone nije imao pravu, modernu, igru viskog intenziteta kod niti jednog trenera i još nekoliko ispred njih, ali se držao na vrh SuperSportHNL-a u prošlosti zato jer je dominirao individualnom klasom koja je ovaj put zakazala. Ili je nije bilo dovoljno kad je trebalo. I to je najveća istina o Dinamu i struci, što će se morati popraviti ako se želi u budućnosti voditi glavna uloga u državi. Bruno Petković i Arijan Ademi u petak su na pressici bili jasni što se tiče ambicija kluba do kraja sezone.

"Apsolutno možemo pobijediti osam za redom, imamo najkvalitetniji roster igrača. Dok sam živ, uvijek sam bio optimist. Uvijek sam vjerovao u sebe, nekad i previše."

'Nije nam lako, sami smo se doveli u ovu situaciju'

Ove sezone Petković je upisao 20 nastupa. Zabio je šest golova te triput asistirao, a na terenu je proveo 1008 minuta. Ademi se nadovezao:

"Nije nam lako, sami smo se doveli u ovu situaciju. Na dnu smo, ali treba vjerovati, baciti se na glavu, časno oprostiti, iako sam ja osobno optimist".

Osječani su isto u lošem momentumu.

"Voda je došla do grla", zavapio je osječki vratar Marko Malenica uoči utakmice s Dinamom na Maksimiru i time sve rekao. Nakon sramotnog poraza i još sramotnije igre osječkih nogometaša u Šibeniku voda nije došla do grla, nego do usta, guše se u njoj. Osijek je od momčadi koja se ne tako davno borila za Europu postao "davljenik" koji bi se mogao boriti za opstanak. Raspoloženje i samopouzdanje momčadi na najnižoj je točki u cijeloj sezoni, a u tom raspoloženju ide na noge Dinamu, koji također živi sezonu iz najgorih snova...

Malenica: 'Imali smo ozbiljan razgovor'

"Imali smo ozbiljan razgovor, gdje je glavnu riječ vodio kapetan Vedran Jugović. Nisu se štedjele riječi. Što se tiče komentara i sveukupne atmosfere, sigurno da to dolazi do igrača, nemoguće je maknuti se od toga. Na mlađe utječe vjerojatno puno više nego na nas starije. Trudimo se objasniti im da je to jednostavno tako. Lijepo je kad sve ide super, a sad kad je teško, neće te nitko hvaliti, normalno je da će biti svega, ali sad se pokazuje karakter. Vjerujem da je to motiviralo veliku većinu igrača i da će stvarno dati sve od sebe jer je situacija alarmantna", izjavio je Marko Malenica.

Golman Osijeka je nastavio:

"Situacija je takva kakva je, moramo sami to izvući na terenu. Jedna je od rijetkih lijepih priča ove sezone to što smo uspjeli dva puta tamo pobijediti, naravno da ćemo dati sve od sebe da pobijedimo. Neće biti lako, ali pokazali smo da možemo i na tom tragu idemo s optimizmom tamo".

Rožman: 'Ako smo i imali neki plan, moramo ga mijenjati'

Simon Rožman je dodao:

"Ako smo i imali neki plan, moramo ga mijenjati, jer kod njih je bilo promjena. Dinamo je promijenio trenera i sigurno će biti rotacija u momčadi, ali fokus je na nama. Znamo da moramo biti hrabriji, okomitiji, agresivniji, čvršći u obrani. Respektiramo suparnika, ima najkvalitetnije pojedince u ligi, mi smo u tjedan dana puno toga prošli i vjerujem da je to dobra škola za nas sve. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo i znamo da moramo bolje. Idemo na Maksimir pokazati se u boljem svjetlu nego do sada, pogotovo moramo biti bolji nego u utakmici u Šibeniku", rekao je trener Osijeka Simon Rožman.

Za sada Rožman ima "tri od tri". Tri utakmice - tri poraza. Možda Dinamo još jednom bude sretan za Osječane, koji ove sezone nemaju pobjedničku formulu za mnoge momčadi, ali je za Dinamo imaju. Pobijedili su ih dvaput u prvenstvu, jednom u Kupu.

Vrijedi spomenuti kako je glavni sudac ove utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomoćnici su Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Jerko Crnčić iz Vrbovca dok je četvrti sudac Ivan Šantić iz Kastva. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a pomoćni VAR sudac Vedran Đurak iz Svetog Ivana Zeline. Delegat utakmice je Jurica Mihalj iz Velike Mlake, kontrolor suđenja je Domagoj Vučkov iz Rijeke dok je časnik za sigurnost Jurica Jurjević.

