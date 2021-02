Po odlasku iz Maksimira u ljeto 2018. pristupio je Hajduku gdje je uglavnom nastupao za drugu momčad. Za udarni je sastav splitskoga kluba upisao jedan nastup u HT Prvoj ligi. Jesenski dio prošle sezone također je proveo u Hajduku II da bi u siječnju 2020. prešao u Goricu

Dario Špikić nakon dvije i pol godine izbivanja ponovno je igrač Dinama. Bivši junior kluba ovoga je četvrtka potpisao višegodišnji ugovor s plavima, a do daljnjega će ostati na posudbi u Gorici, objavio je makskimirski klub na svojim stranicama.

Špikić će osnažiti ofenzivni dio momčadi, posebice na krilnim pozicijama. U Dinamu ga čeka poznato okruženje jer Špikić je još od svoje osme godine bio član maksimirske nogometne škole u kojoj je prošao sve uzraste. U ovome se trenutku, pak, u prvoj Dinamovoj momčadi nalaze i petorica njegovih suigrača iz mlade reprezentacije: Lovro Majer, Luka Ivanušec, Mario Ćuže, Joško Gvardiol i Bartol Franjić. Krajem ožujka mladu reprezentaciju čeka i završni turnir Eura u Mađarskoj i Sloveniji.

“Jako sam sretan zbog ovog trenutka. Dinamo je moj klub, tu sam proveo cijelo djetinjstvo, osvajao sam brojne trofeje u mlađim kategorijama i igrao sam i u elitnoj Ligi prvaka mladih. Sigurno da iz tog perioda pamtim puno lijepih trenutaka. Zahvaljujem upravi Dinama na iskazanom povjerenju. Do kraja sezone borit ću se na terenu za Goricu, kao što sam i do sada, a zatim me čeka povratak u zagrebački klub”, rekao je Špikić na predstavljanju.

NAJVEĆA ZVIJEZDA MANCHESTER UNITEDA POSLALA PORUKU NOVOM IGRAČU DINAMA: Ovo nitko nije očekivao

Bio i u Hajduku

Rođen je 22. ožujka 1999. u Zagrebu, a u Dinamovoj je školi bio 11 godina. U juniorskim je danima nastupio za plave i u UEFA Youth League, Uefinoj Ligi prvaka mladih, kad su ujesen 2016. u obje utakmice u skupini svladali Juventus. Špikić je bio asistent u pobjedi 1:0 u Italiji. Dio te momčadi bili su, primjerice, i Dani Olmo, Nikola Moro, Borna Sosa, Marko Đira, Neven Đurasek…

Pune je dvije sezone, od ljeta 2016. do 2018. godine, nastupao za Dinamo II u Drugoj HNL gdje su mu suigrači između ostalih bili i Marijan Čabraja i aktualni hrvatski reprezentativac Filip Uremović. S Čabrajom je zajedno igrao i u dresu Gorice, a ovoga su tjedna obojica potpisali ugovore s Dinamom.

Po odlasku iz Maksimira u ljeto 2018. pristupio je Hajduku gdje je uglavnom nastupao za drugu momčad. Za udarni je sastav splitskoga kluba upisao jedan nastup u HT Prvoj ligi. Jesenski dio prošle sezone također je proveo u Hajduku II da bi u siječnju 2020. prešao u Goricu.