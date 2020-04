DINAMO ODABRAO NOVOG TRENERA: Vruća informacija za vrijeme Uskrsa procurila u medije

Nenad Bjelica broji zadnje dane na klupi Dinama

Igor Jovićević (46) preuzet će Dinamovu klupu nakon odlaska Nenada Bjelice! Ta informacija za vrijeme Uskrsa probila se iz dobro obaviještenih izvora bliskih maksimirskom klubu do Sportskih novosti.

ŠTO ZAPRAVO ZNAČI I KOLIKO JE UISTINU OTROVNA MAMIĆEVA PORUKA? Bjelica je bivši. A jednu ironičnu stvar morate zapamtiti

‘Daljnja suradnja Dinama i Bjelice završena je priča’

“Jasno, zagrebački klub tu vijest još ne može službeno objaviti, jer je Bjelica još uvijek trener. No sasvim je jasno da je daljnja suradnja Dinama i Bjelice završena priča, još se čekaju samo modaliteti raskida ugovora”, stoji u tekstu SN-a.

U medijima se pojavila priča kako bi Romeo Jozak mogao sjesti na Dinamovu klupu, no čini se kako od toga ništa. Naravno, dok klub iz Maksimira službeno ne objavi da je Igor Jovićević njegov novi trener, uvijek postoji neka mogućnost da se to ne dogodi, jer Maksimir je oduvijek bio prepun iznenađenja i preokreta, no ovoga puta se definitivno čini da je to gotova stvar.

Trener mladih plavih fakina

Igor Jovičević istaknuo se na klupi juniorskog sastava Dinama, koji je napravio odličan posao u ovosezonskoj i prošlosezonskoj juniorskoj Ligi prvaka.

Prošle sezone Jovićević je s Dinamom dogurao do četvrtfinala tog elitnog klupskog nogometnog natjecanja, bolji je bio Chelsea nakon penala, ali prije tog su padali Lokomotiv, Liverpool… I ove sezone nastavili su Jovičevićevi “fakini” u istom tonu. Za razliku od seniora, prošli su zahtjevnu grupu s juniorima Cityja, Atalante i Šahtara pa na penale izbacili u gostima kijevski Dinamo te bavarskog giganta Bayern.

Ovaj Uskrs donio veliku tugu u obitelj Jovićević

Nažalost, ovaj Uskrs donio je veliku tugu u obitelj Jovićević. Umro je Čedo, Igorov otac i legenda Dinama. Oni koji dulje prate Dinamo znaju da je jedna od čuvenih modrih postava počinjala: Stinčić, Devčić, Jovićević… “Što je igra sudbine, tata Jovićević nikad neće vidjeti svog sina na klupi seniora Dinama, a to mu je bila velika želja. Baš u trenucima kad su u Maksimiru odlučili da Igor postane trener Modrih“, stoji u tekstu jedinog hrvatskog sportskog dnevnog lista.