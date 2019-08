DINAMO OBOLIO OD OPASNOG SINDROMA: Zašto bi najbolji igrač Olmo uskoro mogao biti problem za Bjelicu

U eri Nenada Bjelice aposlutno iskače jedan igrač. Dani Olmo.

Moćan, efikasan, taktički zreo, uigran, koherentan… Samo su neki ukrasni pridjevi koji nam trenutno prolaze mislima kada pišemo o Dinamu. Ne, ne preuveličavamo, Dinamo je uistinu postao momčad koja zaslužuje i može napraviti probleme u Ligi prvaka, a ne biti tek kanta za napucavanje kao nekada. Ponajprije zahvaljujući treneru Nenadu Bjelici i upravi, odnosno Zdravku Mamiću, koji se silom prilika sklonio u svoju međugorsku oazu i time praktički dao strategu slobodne ruke.

Bjelica je u jednoj sezoni postao Dinamov glavni ‘playmaker’. Čovjek je vrlo brzo pročitao igrače, ustrojio ih, uveo jasan i egzaktan sustav, koristi svega dvije formacije, no vrlo su uigrane, uspostavio filozofiju koja odgovara većini igrača, inteligentno je tražio pojačanja i do sada nije promašio, osvojio je ligu došao do osmine finala Europa lige, ma kraće rečeno, napravio je svjetski posao za Dinamo.

Nezamislivo bez Olma

U eri Nenada Bjelice aposlutno iskače jedan igrač. Dani Olmo. Mladi Španjolac bio je udarna igla Dinama prošle sezone, a do sada je u novoj samo nastavio i dapače, nadogradio formu. Samo ove sezone ima četiri gola i tri asistencije iz četiri utakmice, a prošle je sezone upisao 12 golova i devet asistencija iz 44 utakmice. Sjajna izdanja u ligi i Europi povećala su mu vrijednost i početna mu je cijena prema TM-u 15 milijuna eura, što je rekord za Dinamo. A rekordna bi mogla biti i odšteta za Olma.

Prema posljednjim napisima španjolskih, talijanskih, engleskih i hrvatskih medija cijena mu se kreće negdje oko 40 milijuna eura. I nema tu previše dvojbi, Olmo je klasa, Olmo je igrač za kojeg se isplati dati toliki novac, Olmo je jedinstven igrač za Dinamo i bez njega je ovako moćan Dinamo nezamisliv.

Sindrom

E tu sada nailazimo na problem, koji ćemo ovom prilikom nazvati sindromom. Naime, Dinamo je postao previše ovisan o Olmovu raspoloženju, inspiraciji i htjenju. Da, paradoksalno Olmo je najbolji igrač Dinama, ali je ujedno i problem. Srećom, Olmu se ne žuri iz Dinama, ovdje uživa povjernje Bjelice, suigrači ga gledaju kao boga, hit je među navijačima, izborio je i nastup u španjolskoj reprezentaciji igrajući za ‘modre’… Ipak, u proteklih se nekoliko mjeseci, posebice otkako je započeo cijeli taj ‘hype’ oko Olma počeo razvijati sindrom. Isti onaj sindrom od kojeg je obolio, recimo, Real Madrid. Teško je uopće baciti takvu uspredbu, ali Olmo je Dinamu ono što je Ronaldo bio Realu.

Momčad Dinama gravitira oko Olma baš kao što je oko Ronalda nekad kružila momčad Madriđana. Što im se dogodilo nakon odlaska Ronalda ne treba ni opisivati previše. Momčad se raspala, izgubili su lidera, izgubili su igrača na kojeg su svi računali da će riješiti situaciju kada zagusti, izgubili su tipa koji u cijeloj karijeri u Realu motivirao sebe pa automatizmom i suigrače u svakoj utakmici, u konačnici izgubili su tipa koji im je donio sve moguće trofeje. Olmo je u svojoj ne tako dugoj karijeri dogurao do sličnog statusa. Dovoljno je da pogledate naslove sportskih medija u prošloj sezoni nakon svake utakmice Dinama. Prevladava uglavnom ime Nenada Bjelice i Danija Olma. “Olmo zabio, Olmo asistirao, Olmo proigrao, Olmo oduševio potezima, Olmo pogurao Dinamo u Europi, u prvenstvu” i da sad ne nabrajamo, dečko je postao superstar.

‘Downfall’?

Dakako, nije da je Olmo jedini igrač koji briljira u dresu Dinama, ali je jedini igrač koji briljira kada ostalima ne ide i kada je to istinski potrebno momčadi. Eto najsvježiji primjer imamo protiv Ferencvaroša. U obje utakmice Olmo je imao inspiracije i direktno je donio Dinamu prolaz. Osim Olma teško je izdvojiti igrača koji je u dvomeču krenuo raspoložen i inspiriran. Djelovalo je kao da su samo njega čekali da krene ili pokrene nešto.

Odlaskom Ronalda iz Reala neki su pisali kako je to kraj ere i kako će uslijediti ‘downfall’, ali neki su se odvažili i pisali kako će tek sada promiliti Gareth Bale, Isco, Asensio i još poneka mlada zvijezda poput Viniciusa. Bili su u krivu i Real je u prvoj post-ronaldovskoj sezoni doživio povijesni krah na svim poljima. Slijedi li to Dinamu? To ne možemo prognozirati, ali usudit ćemo se reći kako se nazire obris sindroma koji je zahvatio Real. Dinamo ‘na lageru’ ima potencijalne golgetere i dečke koji mogu riješiti utakmicu, poput Hajrovića, Petkovića, Gojaka, Gavranovića, tu su i Majer i Marin, ali su nekonzistentni ili neafirmirani i to je činjenica od koje se pobjeći ne može.

Možda ipak ode

Dinamo je trenutno ovisan o Olmu, a sumnjamo kako će se on zadržati u klubu još dugo, usprkos svim napisima o plaći od 10 milijuna eura u pet godina. Dinamo će vjerojatno čekati do kraja doigravanja i onda ići u ‘panic buy’ zonu kada klubovi koji nisu uspjeli dovesti prve ‘pickove’, posljednjih dana prijelaznog roka, kreću u nasilnu kupovinu i ne pitaju za cijenu. Tko će preuzeti Olmovu ulogu nakon njegova odlaska to ovisi o Bjelici, ali momčad mu je u ovih godinu dana navikla na Olmovu briljantnost i možda će sama od sebe pronaći novog lidera. A možda, kao u Realu, neće.