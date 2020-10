DINAMO OVO NIKAKO NE SMIJE ZANEMARITI: Najveća enigma im je nekadašnji Bjeličin projekt koji stalno raste; ‘Modri se moraju popraviti’

Dinamovu skupinu K Europske lige za Net.hr komentira Nikola Pokrivač (34)

Za razliku od Rijeke, nogometaši Dinama našli su se u grupi K Europske lige koju itekako mogu proći (CSKA, Feyenoord i Wolfsberger). No, pod uvjetom da se pojačaju, zaigraju bolje i da srede sve probleme koje imaju u zadnjoj liniji.

Rasmus Lauritsen novi igrač Dinama

Prvi korak su već napravili, jučer je i službeno objavljeno kako je njihov novi igrač 24-godišnji stoper iz Danske Rasmus Lauritsen. Dinamo je neko vrijeme pregovarao sa švedskim Norrköpingom a u jednom trenutku činilo se kako bi moglo sve propasti. No, na kraju je ipak Lauritsen doveden, potpisan i stavljen na raspolaganje klubu.

The 2020/21 group stage is set ✅ 😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020

Ove je sezone ovaj mladi igrač za svoj klub u švedskom prvenstvu upisao 22 nastupa, postigao 6 golova uz 5 asistencija. Odličan je u napadačkom dijelu igre što je dobra vijest za Plave i prema Transfermarktu vrijedi 1.20 milijuna eura.

Ako ćemo vjerovati podacima sa spomenute popularne njemačke statističke stranice odnosno baze podataka, a nemamo razloga ne vjerovati jer je ažurna, Rasmus Lauritsen je dosad u karijeri, gledajući sva natjecanja u kojima je nastupio, ukupno zabio 22 gola uz sedam asistencija. Pokraj njegova imena stoji da iza sebe ima odigranih 12.673 službenih minuta na terenu…

Trebao bi dati balans Dinamu

On bi, stoga, trebao popraviti krvnu sliku obrane i taj prijetko potrebni balans u momčadi između obrane i vezne linije, odnosno napada. Što se tiče Dinamovih suparnika, s njima Plavi još nikad nisu igrali i bit će to jedna nova avantura u Europskoj ligi, ukupno osma. Plavi su u skupini K bili drugi nositelji, nažalost, iz trećeg pota izvukli su neugodni Feyenoord, a ambiciozan je u WAC iz četvrtog…

Za komentar Dinamove skupine zamolili smo bivšeg igrača Dinama i hrvatskog nogometnog reprezentativca Nikolu Pokrivača koji je sad trener pionira na Ravnicama, godište 2007., a uz to ide i na trenersku akademiju. Igra malo nogomet i s veteranima. Još uvijek je “unutra”, kako bi se ono reklo, samo ne više profesionalno…

Nikola je kao igrač bio sjajan zadnji vezni s odličnim pregledom igre, suigrače je činio boljima, a svojim momčadima davao stabilnost i kvalitetu na travnjaku. Nastupao je, između ostalih, još i za Varteks, Rijeku, Inter, RB Salzburg i Monaco, a od karijere se oprostio prije skoro tri godine kao član Slavena Belupa zbog bolesti.

“Tko god je došao do skupina Europske lige sigurno nije slučajno došao. No, kakvih grupa ima i kakve su se momčadi mogle dobiti, ovo je još dobra, povoljna za Dinamo. Plavima dajem velike šanse i mislim da bi trebali biti među prve dvije momčadi u grupi”, govori nam Nikola Pokrivač.

Feyenoord najzvučniji, CSKA najskuplja i trenutno najkvalitetnija momčad od svih suparnika

Svakako najzvučnije ime od skorašnjih suparnika je bivši europski prvak i dvostruki pobjednik Kupa UEFA nizozemski Feyenoord s kojim Dinamo otvara natjecanje u Maksimiru 22. listopada.

Momčad iz Rotterdama ima bogatu povijest. Osvojili su Kup prvaka 1970. pobijedivši u finalu škotski Celtic s 2:1. Nizozemci u riznici europskih trofeja imaju i dva Kupa UEFA, onaj iz 1974. kad su u finalu slavili protiv londonskog Tottenhama, a 2002. protiv njemačkog velikana Borussije Dortmund. Međutim, već godinama momčad sa stadiona De Kuip nema izraženijeg europskog rezultata i ovaj nastup u EL za njih će biti prilika da se to ispravi.

Feyenoord je trenutno trećeplasirana momčad nizozemske Eurodivisie, iza Ajaxa i Heerenveena. Vodi ih prekaljeni stručnjak Dick Advocaat (73), a zvijezda momčadi je 19-godišnji mladi Turčin Orkun Kokcu koji vrijedi 17,5 milijuna eura…

“O Feyenoordu nekako najmanje znam, ne pratim baš nizozemsku ligu. Oni su mi nepoznanica”, ističe Pokrivač.

CSKA iz Moskve možda je i najjača momčad u skupini i ona također ima europski trofej, 2005. je slavila u Kupu UEFA porazivši u finalu Sporting sa 3:1, a za moskovski sastav je u finalu zaigrao Ivica Olić.

Prošle sezone Moskovljani nisu uspjeli proći skupinu Europske lige, no 2018. uhvatili su četvrtfinale u kojem su izgubili od londonskog Arsenala. Posljednji trofej CSKA je osvojio 2016. kada je osvojio naslov prvaka države…

Vlašić i Bistrović brane boje CSKA

Nakon devet kola CSKA, u čijim redovim igraju hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Vlašić (22) i Kristijan Bistrović (22), se nalazi na četvrtom mjestu sa 16 bodova, četiri manje od lidera Zenita i moskovskog Spartaka. Uz spomenuto, CSKA je najskuplja momčad u skupini. Rusi vrijede 128, 28 milijuna eura. Najskuplji eksponati su ruski reprezentativac Mario Fernandes (30) koji je igrao protiv Hrvatske na SP-u 2018. u četvrtfinalu turnira, zabivši izjednačujući gol glavom za 2:2 i promašivši gol u raspucavanju, te Nikola Vlašić, a obojicu Transfermarkt cijeni na 22 milijuna eura. Kristijan Bistrović (22) vrijedi tri milijuna…

“Oni su počeli prvenstvo najranije. To će im možda biti najveća prednost. No, da vam budem iskren ne vidim zašto bi njima davali neku preveliku prednost. Zna se da je njima Nikola Vlašić glavni igrač i na njega treba pripaziti. Sad da imaju neke zvijezde, ne mogu to reći baš”.

Wolfsberger je tek treći put u povijesti izborio Europu i na papiru je nekako najslabija momčad, no nikako nije za podcijenjivanje i s njima će Modri morati biti na nivou ako misle do bodova. Klub konstantno raste a to nije bez veze niti podatak na koji treba zažmiriti, gurnuti ga pod tepih, nego itekako ozbiljno shvatiti…

U premijernom nastupu, 2015. austrijski je sastav zapeo u kvalifikacijama Europske lige, dok je lani dogurao do natjecanja u skupini osvojivši posljednje četvrto mjesto iza Istanbul Basaksehira koji ove sezone igra Ligu prvaka, Rome i Borussije Monchengladbach.

Wolfsburger je Bjeličin projekt

Austrijanci su najveća enigma za hrvatskog prvaka i Zoran Mamić i njegov stručni stožer morat će dobro skautirati momčad i pripremiti se za sudar s njima. Bivši trener Dinama, sad strateg Osijeka Nenad Bjelica, Wolfsburger je vodio u trećoj i drugoj austrijskoj ligi, da bi ih nakon toga i uveo elitni rang austrijskog nogometa. Radio je u klubu od 2010. do 2013. godine. Najveća zvijezda momčadi je mladi srpski napadač Dejan Joveljić (21), nogometaš koji je došao na posudbu iz Eintracht Frankfurta, a vrijedi 3.60 milijuna eura.

U WAC-u igra i mladi hrvatski reprezentativac Dario Vizinger (22), drugi najskuplji igrač momčadi. On prema Transfermarktu vrijedi 900.000 eura, a došao je nedavno iz aktualnog slovenskog prvaka Celja. Čakovčanin se sjajno uklopio u novu momčad, u šest službenih utakmica ove sezone zabio je tri gola u 439 odigranih miuta i bit će prijetnja dinamovcima…

“Solidna su momčad. Pratio sam ih dok je još tamo bio Nenad Bjelica. No, mislim da s njima Dinamo ne bi smio imati problema. Zna se tko je u Austriji glavni, koje tri-četiri momčadi tamo vode bitnu za vrh. Njim uopće ne bih stavljao među te ekipe. Sve osim slavlja protiv Wolfsbergera za Dinamo bi bio neuspjeh”, objašnjava nam Pokrivač.

Veseli što se Nikola Vlašić vraća u Maksimir. Kao što je Niksi sam kazao za ruske medije nakon ždrijeba, presretan je što će igrati u Hrvatskoj.

“Ipak sam iz Hrvatske i igrat ću sad u svojoj zemlji. Naravno da će za mene to biti poseban osjećaj. Uz to, igrao sam za Hajduk, a taj klub je najveći rival Dinamu. To vam je nešto poput rivalstva između CSKA i Spartaka. Naravno da će utakmice s njima biti posebne, u to nema sumnje”.

Pokrivač hvali igru Nikole Vlašića i ističe:

‘Dinamo ne igra obećavajuće, mora to bolje, nisu sigurno zaboravili igrati nogomet’

“To je njemu k’o svaka druga utakmica. On svakog vikenda u Rusiji ima utakmicu kao da igra Ligu prvaka. Ruska liga je jaka. Nikola igra sjajno, pratim rusko prvenstvo, ima dosta naših igrača pa Ruse malo više gledam. A i ovo što je odigrao za repku, stvarno mogu kazati da se ne moramo bojati za hrvatski nogomet i nakon odlaska Ivana Rakitića u reprezentativnu mirovinu, i Luka Modrić kad ode, imamo stvarno pravog nasljednika”.

Za kraj nam je Nikola pričao o ovosezonskoj igri Dinama koja nije bajna…

“Kad govorimo o Dinamu, treba biti iskren i reći da njihova igra nije obećavajuća. To može i mora bolje. Nadam se da će do utakmica u EL zaigrati bolje, da će to izgledati puno bolje. Plavi imaju prostora za napredak i sigurno da nisu odjednom zaboravili igrat. No, da mogu bolje i moraju, to je istina”.