Start iz snova za Modre! Dinamo nikada ovo nije uspio u povijesti Lige 10

Dinamo je u subotu navečer u derbiju trećeg kola pobijedio Rijeku na Rujevici 2:0 pogocima Diona Drene Belje. Dinamo je zasluženo vodio nakon poluvremena, ali u drugom poluvremenu bili su u potpuno podređenom položaju.

Rijeka je navalila svom snagom, ali sreća je bila na strani Modrih kao i sjajni Nevistić. Do kraja utakmice Rijeka nije zabila i ostalo je 2:0 za goste iz Zagreba. Dinamo je tako i u trećem kolu pobijedio, i to bez primljenog pogotka. Zanimljivo, Dinamo od kada je Lige 10 nikada nije ovako dobro počeo u prvenstvu, da u prve tri utakmice slavi i pri tome ne primi pogodak.

Kako piše tportal, Dinamo je to uspio tek tri puta od kada je HNL-a. U prvoj sezoni 1992., pa onda opet 1995./96. kada je 12 klubova igralo prvu hrvatsku ligu te posljednji put 2011./12. kada se igrala Liga 16.

