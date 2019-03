DINAMO NE ZASLUŽUJE DA MU GRAĐANI PLATE STADION: Socijalizam je mrtav, izađite na tržište ili igrajte na livadi

Nedavni događaji u Maksimiru ponovno su aktualizirali raspravu o izgradnji novog stadiona za Modre

Iz Dinama su u ponedjeljak sazvali izvanrednu konferenciju za medije točno u podne, a onda, svega 15 minuta prije njenog početka, objavili kako do nje ipak neće doći. Budući da se kada je u pitanju sportski segment ništa posebno nije dogodilo za pretpostaviti je kako je tema trebala biti iz domene “izvan sportskih aktivnosti.”

Već godinama je katastrofalno stanje maksimirskog stadiona tema koja tišti brojne navijače Dinama, a ovih je dana ona dobila i svoj novi nastavak. Naime, ispod zapadne tribine postavljena je zaštitna mreža zbog mogućnosti, vjerovali ili ne, padanja dijelova konstrukcije na gledatelje.

Na dan nikad održane konferencije sa stadiona Dinama pao je veliki komad stakla u trenutku kada je u blizini bilo dosta prolaznika, riječ je bila o velikom prozoru, a na tom dijelu zapadne tribine s koje se urušilo staklo, nisu postavljene zaštitne mreže. Srećom, nije bilo ozlijeđenih pa je izbjegnuta moguća tragedija jer je teško i zamisliti što bi se dogodilo da je nekome palo na glavu.

Hrvatska si ne može priuštiti ono što Dinamo traži

Već neko vrijeme čelnici Dinama traže način da izgrade novi stadion, a u posljednje vrijeme najviše se pričalo o nacionalnom stadionu koji bi ujedno bio i stadion Dinama jer je, kako potpuno opravdano argumentiraju iz Maksimira, neisplativo graditi stadion na kojem bi igrali samo Vatreni. Takav luksuz si ne mogu priuštiti ni puno bogatije i uspješnije zemlje od naše pa je logično da se potraži neko ekonomično rješenje.

Ipak, problem se javlja kad maksimirske glavešine krenu objašnjavati kako bi se isti financirao, a gotovo sve opcije koje smo dosad čuli tražile bi ozbiljna ulaganja novca poreznih obveznika, odnosno, povlačenje jednog dijela sredstava iz proračuna. Iz Dinama, dakle, traže da se, u zemlji koja još nema uređenu nacionalnu strategiju razvoja sporta, što je minimum za to da se može smatrati ozbiljnom sportskom nacijom, o trošku poreznih obveznika gradi stadion na kojem bi igrali njihovi igrači i reprezentacija.

Da smo još uvijek u Jugoslaviji i da su nam ekonomski uzori temeljeni na socijalizmu, ovo bi bila sjajna ideja koju bi trebalo objeručke prihvatiti u ime bratstva i jedinstva. Dapače, ne bi bilo ni rasprave oko nje. Ali nismo. I to je ono što je problematično. Posebno u okolnostima u kojima Dinamo tvrdi da se nalazi.

Nekada Mamićeva tajnica, a danas čelnica Dinama

Izvršni odbor Dinama donio je ranije ovog mjeseca odluku o razrješenju dosadašnjeg predsjednika Uprave kluba Igora Kodžomana i na njegovo mjesto imenovao Vlatku Peras, dosadašnju članicu Uprave. Podsjetimo, Dinamu je naloženo od strane sportske inspekcije da smijeni predsjednika Uprave jer se nalazi u evidenciji Ministarstva pravosuđa kao pravomoćno kažnjena osoba.

Peras je u javnosti poznata kao žena koja je blisko surađivala sa Zdravkom Mamićem, bila je njegova osobna tajnica i šefica kabineta, žena koja je znala sve njegove tajne i strogo ih čuvala, te osoba od njegova povjerenja. Zbog pozajmica koje je uzimala od kluba dala je iskaz na sudu. Novac je, kako tvrdi, vratila iz istih izvora jer ga nije ni potrošila.

“Prvo sam koncem 2008. uzela 500 tisuća kuna, a od 2010. do 2011. podigla sam novih 1,6 milijuna kuna. Nije bilo sredstava osiguranja, a rok za vraćanje bio je godinu dana, uz kamatu od četiri posto. Na kraju sam sav novac vratila iz istih izvora iz kojih sam ga i posudila, jer ga nisam ni potrošila”, kazala je svojedobno na sudu.

U Dinamu tvrde da sjajno posluju

Na nedavnoj izvanrednoj izbornoj Skupštini, nakon proglašavanja kvoruma (prisutno je bilo 64 od 80 skupštinara), predsjednik kluba Mirko Barišić dao je riječ novoj predsjednici Uprave koja je iznijela izvješće za 2018. godinu.

”Nakon sportski i financijske neuspješne 2017. godine, GNK Dinamo je tijekom 2018. godine ostvario izvanredni sportski i financijski rezultat. Prva momčad bila je vodeća momčad prve HNL, što je ostvarila i u proljetnom dijelu. Druga momčad osvojila je treće mjesto u Drugoj HNL s bodom zaostatka za prvoplasiranom Goricom. Juniorska momčad plasirala se u četvrtfinale Juniorske Lige prvaka protiv Liverpoola. Dinamo je ostvario i veliki financijski rezultat“, rekla je Peras pa dodala:

“Dinamo je u 2018. godini ostvario prihod od 435,7 milijuna kuna, što je 124 milijuna kuna iznad planiranoga. A to je i 193 milijuna kuna više od prihoda iz 2017. godine. Rashodi su nam 346,1 milijun kuna, što je 80 milijuna kuna više od planiranoga za 2018. godinu. Tako je ostvarena bruto dobit od 89 milijuna kuna, neto dobit od 72 milijuna kuna. Dinamo je u državni proračun kroz 2018. godinu uplatio 29,8 milijuna kuna poreza i ostalih davanja”, naglasila je Peras i otkrila da je Dinamo riješio sve obveze i smanjio kreditno zaduženje.

Dakle, ako je vjerovati predsjednici Uprave Dinama i izvješću koje je podnijela, a nema jasnog razloga zašto bi bilo drugačije, u Dinamu cvjetaju ruže kada su financije u pitanju. Osim ovoga što je rekla Peras, nije teško izračunati da će Dinamo uskoro uprihoditi još novca, vjerojatno više nego ikad prije. Riječ je, naravno, o transferima. Klub bi već ovoga ljeta trebalo napustiti nekoliko nogometaša, barem je tako medijima rekao Nenad Bjelica koji već planira sastav za sljedeću sezonu.

Nekoliko transfera trebalo bi dodatno napuniti blagajnu

Dani Olmo prvo je i najveće ime koje bi moglo napustiti Dinamovu svlačionicu, a cifra ispod koje Dinamo tvrdi da neće ići iznosi 25 milijuna eura, što je i njegov agent potvrdio kao realan iznos odštete za mladog Španjolca. Naravno, uvijek su mogući i bonusi pa bez puno straha možemo reći kako se Dinamu samo od Olma smiješi oko 200 milijuna kuna odštete, a kada se na taj iznos dodaju potencijalne odštete za ostala tri imena koja bi navodno trebala otići, a o kojima zasad možemo samo spekulirati, cifra bi gotovo sigurno išla preko 300 milijuna kuna. U eurima bi to bilo nešto između 40 i 45 milijuna. Uz ranije spomenutih desetak milijuna eura profita, to s približava brojki od 55 milijuna.

Jasno, radi se samo o površnoj i odokativnoj matematici, ali potpisnik ovih redaka garantira vam da ona sigurno nije daleko od onoga što će se na kraju dogoditi. Dakle, to bi značilo da bi Modri u sezoni 2019/2020 trebali s tim novcem zatvoriti budžet koji je u prošloj godini iznosio oko 30 milijuna eura, a ostalo im ostaje za ulaganja po njihovoj volji.

Stadion na kojem su Vatreni nedavno izgubili od Mađarske, Groupama Arena, izgrađen je za oko 60 milijuna eura, a riječ je o luksuznom zdanju koje prima oko 22 tisuće gledatelja. Stadion bečkog Rapida koštao je sedam milijuna eura manje, a prima šest tisuća gledatelja više. Postoji još niz primjera u regiji i šire koji potvrđuju da se za oko 50 milijuna eura, uz pomoć sponzora koje klubu poput Dinama, u kojem očito sve funkcionira sjajno i bez greške, ne bi trebao biti problem pronaći. Ako mogu Ferencvaros i Rapid, može onda valjda i četvrtfinalist Europa lige s jednom od najboljih škola u Europi.

Nogometni klub ne smije služiti kao bankomat

Kada bi u Maksimiru sjeli s ozbiljnom namjerom da si izgrade stadion i napravili matematički izračun puno ozbiljniji od ovog iznad, vidjeli bi da to mogu učiniti i sami, bez da terete leđa ionako preopterećenih poreznih obveznika koji nemaju niti jedan razlog zbog kojeg bi Dinamu ili Vatrenima trebali podariti stadion. Međutim, jasno je kako Dinamova Uprava, neovisno o imenu koje sjedi na njenom čelu, ne zna drugačije nego tražiti od građana, Grada Zagreba i države da svoj novac ulažu u njihove projekte.

Napokon, odakle će postojeća ili neka nova Vlatka Peras pozajmiti novac kad joj zatreba, ako ga ulože u izgradnju stadiona. Da se ne lažemo barem sada na kraju teksta, situacija je potpuno jasna. Dinamo ima dovoljno novca da si sam izgradi stadion ako se potrude napraviti ozbiljan projekt i pronađu sponzora i kao takvi ne zaslužuju niti jednu jedinu lipu od grada Zagreba. Jedini razlog zbog kojeg Modri još uvijek igraju na Maksimiru je taj što, da bi se izgradio stadion, klub treba prestati shvaćati kao osobni bankomat kako su to radili Zdravko Mamić i ostatak ljudi koji su u trenutku napuštanja Maksimirske 128 na svojim leđima imali optužnicu.

A u Dinamu, potvrđuje to svaki njihov potez, od zaštitne mreže na Maksimiru do imenovanja nove predsjednice Uprave, na to još uvijek nisu spremni. Kad postanu, imat će stadion, a do onda im treba zatvoriti sva vrata i natjerati ih da prvo saniraju štetu koju su sami napravili. Socijalizam je mrtav, sigurne pozicije i funkcije ne postoje, a tržište je nemilosrdno. Ako ne žele upropastiti klub, čelnici Dinama trebali bi se potruditi da to samo napokon nauče. Jer ako će ih to učiti tržište, bit će prekasno.