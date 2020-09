‘ISPISALI SMO POVIJEST PROTIV VELIKE MOMČADI’: Upravo ovakvi tonovi dolaze iz Budimpešte

‘Pobijedili smo protiv velike momčadi, možemo biti ponosni na to’

Nogometaši zagrebačkog Dinama ove sezone neće igrati u Ligi prvaka nakon što su u trećem pretkolu izgubili u Budimpešti od mađarskog prvaka Ferencvaroša sa 1:2. Svoj europski put “Modri” će nastaviti u završnom kolu kvalifikacija Europske lige.

‘Igrali smo pravi nogomet koji smo i htjeli igrati’

Premda je bio dojam kako je Dinamo kvalitetnija momčad, dalje idu Mađari koji su iskoristili sve ‘poklone’ suparničke obrane. Pročitajte OVDJE što nam je na viđeno na Groupama Areni kazao Ilija Lončarević, bivši trener Dinama.

Trener Ferencvarosa, legendarni Ukrajinac Sergij Rebrov, za mađarski M4 Sport nakon dvoboja je rekao:

“Stvarno sam uživao u ovom dvoboju, posebno u prvom dijelu. Brzo smo poveli, ali i nakon izjednačenja zabili. Igrali smo pravi nogomet koji smo i htjeli igrati. Sretan sam što radim s takvim igračima, koji imaju takav karakter. I da, kazao sam im da sam ispisao povijest”, rekao je Sergij Rebrov koji je i priznao da je njegova momčad u prvih 20 minuta, u periodu nakon što je dala gol, Dinamu dosta toga pustila…

“Pobijedili smo protiv velike momčadi, možemo biti ponosni na to, veliko je to mjerilo za nas. No, preostaje nam još jedan korak, stepenica”, zaključio je Rebrov.

‘Znamo koliki je ulog, znamo i to da smo pred vratima snova’

Dávid Sigér, igrač Ferencvarosa, kazao je kako su njegovi suigrači, kao i on, zaslužili pobjedu…

“Znamo koliki je ulog, znamo i to da smo pred vratima snova, pred ulaskom u grupu LP-a. Ne mogu vjerovati kakve momčadi igraju tamo. No, želim reći kako su se oni nas bojali, vidjeli su kako smo izmijenili momčad od zadnjeg puta”.