GNK Dinamo imao je godinu iz snova. 2019. pamtit će se po uspjesima Nenada Bjelice i njegove momčadi, pogotovo u europskim natjecanjima.

Europsko proljeće u Europskoj ligi i grupna faza Lige prvaka napunile su klupsku blagajnu. Stoji to u financijskom izvješću koje je u četvrtak priopćio klub na svojim službenim stranicama.

Dinamo je ostvario gotovo dvostruko veće prihode u prošloj godini nego u 2019. Klub se sa 155 milijuna kuna prihoda u 2018. godini popeo na 286 milijuna kuna.

Gubitak od 15 milijuna kuna

No zabrinjavajuća bi mogla biti činjenica da su prošle godine, unatoč svoj toj zaradi, rashodi veći od prihoda. I to veći za oko 15,385,000 kuna. rashodi su, za razliku od 2018. godine, porasli za oko 73 milijuna kuna, najviše se to odnosi na plaće igrača (porast od 38 milijuna kuna godišnje) i na plaće zaposlenika (porast za oko 19 milijuna kuna).

Kao i prethodnih godina, dosta je zanimljiva stavka u rashodima “Ostali nesvrstani poslovni rashodi” na koju je otišlo više od 53 milijuna kuna.

Ta je kategorija rashoda pojašnjena u izvješću i možemo vidjeti da su to troškovi poput donacija, energije službenih putovanja i sličnog, ali dvije se stavke posebno ističu u tim “nesvrstanim” rashodima. Na intelektualne usluge klub je potrošio u 2019. godini 12,8 milijuna kuna, a postoji i nedefinirana stavka “Ostali poslovni rashodi”, a iznos je 12,6 milijuna kuna.

