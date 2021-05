Podsjetimo, zbog sličnog poteza suci nisu imali milosti prema Dinamu protiv Villarreala. Kad je lopta na sličan način napucala Theophilea u ruku, bez puno oklijevanja dodijeljen je penal Španjolcima

Nogometaši Manchester Uniteda i Villarreala borit će se 21. svibnja u Gdanjsku za naslov pobjednika Europske lige.

Roma je nakon poraza 6:2 na Old Traffordu, na svom Olimpicu došla do utješne pobjede od 3:2. Manchester je poveo u 39. minuti pogotkom Edinsona Cavanija. U nastavku je Roma došla do preokreta. Edin Džeko (57′) i Bryan Cristante (60′) donijeli su vodstvo Rimljanima, da bi Cavani svojim drugim pogotkom u 68. minuti izjednačio na 2:2. Konačnih 3:2 postavio je Nicola Zalewski u 83. minuti.

Unitedu će to biti drugo finale, nakon što su osvojili Europsku ligu 2017. svladavši u finalu Ajax.

MANCHESTER UNITED I VILLARREAL SU U FINALU EUROPSKE LIGE: Romi Pirova pobjeda u golijadi na Olimpicu, Dinamovi krvnici ‘preživjeli’ Topnike

Sporna situacija

Vrlo zanimljivu situaciju vidjeli smo u 49. minuti. Stoper Manchester Uniteda Harry Maguire nespretno je reagirao na ubacivanje te je loptom sam sebe pogodio u ruku. Sudac Felix Brych dao je svima do znanja da je vidio što se tu dogodilo, ali nije odlučio ni gledati VAR jer je smatrao da tu nema materijala za kazneni udarac. Pogledajte tu situaciju OVDJE.

Podsjetimo, zbog sličnog poteza suci nisu imali milosti prema Dinamu protiv Villarreala. Kad je lopta na sličan način napucala Theophilea u ruku, bez puno oklijevanja dodijeljen je penal Španjolcima.

Valja naglasiti da je Brych zbog ovakvih poteza izbačen sa Svjetskog prvenstva 2018. godine. Zbog svoje tvrdoglavosti i minimalnog korištenja VAR-a napravio je kaos na utakmici Srbije i Švicarske i tako je neslavno završilo njegovo Svjetsko.