Jučerašnji derbi HNL-a između Osijeka i Dinama (1:1) u Gradskom vrtu za Net.hr komentira Ivo Smoje (42)

Nogometaši Osijeka i Dinama jučer su u Gradskom vrtu, u možda i ključnoj utakmici u njihovoj međusobnoj borbi za naslov prvaka Hrvatske, remizirali 1:1 i nekako, prema viđenom, bio je to najzaslužniji rezultat.

OSIJEK – DINAMO 1:1: Bitka svih bitaka u Gradskom vrtu – Plavi poveli, Erceg ostavio Osijek u utrci za titulu! Sve ostaje isto na tablici

Dinamu prvo, Osječanima drugo poluvrijeme

Dinamu je pripalo prvo, Osječanima drugo poluvrijeme, na kraju obje momčadi mogu žaliti za pobjedom ali i biti zadovoljne osvojenim bodom. Bitka za naslov prvaka očito će do zadnjeg kola biti itekako napeta i zanimljivija, a Dinamo je i u Gradskom vrtu pokazao svoje mane i to je ono što veseli navijače kluba s Drave.

Strateg Modrih Damir Krznar od prve je minute u vatru poslao iste igrače kao i protiv Villarreala, dok je Nenad Bjelica započeo susret bez ozlijeđenih Gutierija i Josea Antonija Care te s nespremnim Lončarom.

U prvom dijelu, Krznar je u taktičkom smislu nadmudrio Bjelicu i vrlo lako dolazio do prilika, prelako rekli bi smo. U 5. minuti, gosti iz Zagreba poveli su s 1:0. Luka Ivanušec se probio i ubacio s desne strane, kapetan Plavih Arijan Ademi spustio glavom na drugu vratnicu, a Lovro Majer ispred kapetana bijelo-plavih Mile Škorića zabio za veselje Dinama.

LEGENDA DETEKTIRALA NEŠTO ŠTO TREBA VESELITI SVE OSJEČANE: U redu, izgubili su, ali drugo poluvrijeme bilo je baš hollywoodsko

U drugom poluvremenu Bjelica je detektirao problem, u igru ubacio jockera s klupe Antu Ercega koji se ubacivao između linija, u međuprostor i na njegovim krilima došao do boda. Odlično je Erceg pogodio glavom i pokazao kako je pravi jocker s klupe. Za komentar susreta nazvali smo skauta Osijeka, legendu kluba Ivu Smoju.

“Definitivno je utakmica opravdala predznak derbija i svi koji su gledali ovaj dvoboj mogu biti zadovoljni utakmicom. Mogle su odlučiti neke nijanse ali evo, ovaj neriješeni rezultat nastavlja našu konkurentnost Dinamu koji je pokazao ono što svi znaju, što čitava Hrvatska zna, da je najkvalitetnija hrvatska momčad. Ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. A pazite, tu ima i ozbiljnih zemalja, jedno 12-13 država koje nas okružuju kao što su Austrija, Češka, Slovačka, Švicarska, Poljska, da sad nekog ne zaboravim. Od još Rumunjske, Bugarske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije… Prema Transfermarktu, Dinamo je uvjerljivo druga momčad po vrijednosti. Ispred je samo RB Salzburg. Znači, Osijek se u ovom trenutku za naslov bori s najboljim klubom u ovom dijelu Europe i pokazali smo da smo konkurentni, pokazali smo odlučnost, hrabrost. U nekim trenucima susreta bili smo baš dobri, pogotovo tamo pred kraj. Dojma sam da je Dinamo zadovoljan neriješenim ishodom. Ne znam kako su to drugi doživjeli, ali u nekim situacijama i kod zadržavanja i ispucavanja lopte, stekao sam dojam da su oni zadovoljni bodom. Mi smo pokušali koliko smo mogli. Za vrijeme susreta bili smo dosta i iskantonirani, čak sedmorici je prijetilo da ne igraju u sljedećoj utakmici. Nismo mogli pokazati onu aktivnost koja nas je i krasila kroz čitavu sezonu i onda smo pokušali nekim dugim loptama ali pokazali smo volju i želju do posljednje sekunde tu pobjedu koju smo najavili, ali nismo uspjeli doći do nje. Još je 18 bodova do kraja i nastavlja se naša sezona koja je na kraju krajeva i sad najuspješnija za nas od kad je HNL-a”, kazao nam je Ivo Smoje i dodao:

‘Nedostajali su nam navijači, ali nije pametno i pomalo je neumjesno sad to isticati, ljudi svakodnevno umiru’

“Znate, u ovom ludom vremenu u kojem živimo bilo bi previše spominjati da smo mi osakaćeni domaćinstvom, odnosno kako su nam jako nedostajali navijači, ta domaćinska atmosfera koja bi sasvim sigurno nosila Osijek protiv Dinama. Događaju se puno gore stvari u današnje vrijeme, ljudi svakodnevno umiru. Stoga, nije pametno i pomalo je neumjesno sad u jednoj takvoj situaciji kukati zbog navijača ali istina je ta da su navijači prisutni u ovoj borbi, trci za naslovom prvaka, sigurno bi mi bili u prednosti jer Dinamo na Maksimiru i nema neku domaćinsku atmosferu a mi bi ju imali. Stoga, to je za nas jedan hendikep s kojim mi igramo i borimo se. Dinamo je u jednim takvim okolnostima u većoj prednosti nego mi. Da je u srijedu navečer bilo publike, utakmica bi bila na nož. Bilo je 50-50 po meni i publika bi nas nosila, bila bi ta prevaga. Naravno da mi je žao što nismo slavili, žarko smo to htjeli. Trener Bjelica riskirao je u drugom dijelu i svi oni koji prate nogomet, nogometni treneri, novinari, poznavatelji ove prelijepe igre, to govore. Bjelica je promijenio formaciju i igrače, ali nismo uspjeli. No, do kraja ima još 18 bodova”.

Ništa još nije gotovo, prvenstvo je živo. Dinamo sljedeće kolo igra protiv Hajduka, a Osijek će na teško gostovanje na Rujevicu 25. travnja. Da bi se postao prvak Hrvatske, sad u završnici sezone mora se još više zapeti i u mrtvoj utrci pobjeđivati. To je jedini recept, jedina formula. Nema tu puno mudrovanja i pameti. No, što je bio ključ protiv Dinama?

“Ključ je bio svakako to da Dinamo ima individualnu kvalitetu, a tome svjedoči i Transfermarkt. Znači, Dinamo je čak 4 puta skuplji. Po nekoj računici, mi vrijedimo oko 25 milijuna a oni preko 100 -105. Oni su 4 puta skuplja momčad od nas i praktički vrijednija od svih ostalih devet naših ligaša. To je nekakva omjer. Stoga, ključ je bio da su oni kvalitetna momčad ali to što smo mi konkurentni govori samo o tome da se ovdje radi odličan, vrhunski posao i da on nije gotov. Kad to kažem, mislim na ovu sezonu. Svakako da predstojeća sezona je dodatni izazov za nas i taj stadion koji se radi, čije se otvaranje približava… Sigurno je to jedna lijepa i prava hrvatska priča, nogometna koja ne može biti ljepša.”

VAR dva puta poništio penal za Dinamo

U 14. minuti sudac Zebec je dosudio kazneni udarac za goste nakon Škorićevog starta nad Majerom. Međutim, nakon VAR provjere Zebec je promijenio odluku. Također je u 60. minuti Kleinheisler srušio Majera u kaznenom prostoru, ali ni Zebec ni VAR se nisu složili s klupom Dinama koja se podigla u tom trenutku na noge i protestirala.

“Zebec je odradio izuzetno tešku, zahtjevnu i važnu utakmicu, sudio je za svaku pohvalu. Tajna osječkog uspjeha? Nema tu skrivanja, dobili smo jednog vrhunskog trenera sa stručnim stožerom koji se pojavio s jednim referencama, pedigreom, naš Osječanin koji je u klubu ostavio ogromni trag kao igrač i došao je napraviti veliki, povijesni posao. Svi mi znamo po što je Bjelica došao u Osijek, najveće stvari. Kad bi napravio neku uvertiru prije toga, onda bi kazao da je tajna u tome što su se pojavili dobri ljudi koji su spasili naš klub, a to su ljudi iz Mađarske na čelu s gospodinom Lorenzom Meszarosom i oni su oživjeli klub koji je bio na aparatima i koji je putovao u nekakve niže lige. Došli su ti ljudi i evo, kao da je netko upecao zlatnu ribicu i ispunio nam želju da nas spasi. Nenad je tu došao kao šlag na tortu”, zaključio je Ivo Smoje.