DINAMO JE U OZBILJNIM FINANCIJSKIM PROBLEMIMA: ‘Upaljen je alarm, klub troši sumanuto, postao je monstrum vlastitog poslovanja’

Dinamo je u ozbiljnim financijskim poteškoćama

Objavom poslovnih izvještaja Dinama možemo se i sami uvjeriti u ozbiljne financijske poteškoće koje dovode klub u nezavidnu poziciju. Godina 2016. bila je rekordna u pozitivnom smislu, i visinom prihoda i visinom viška (dobiti), dok je 2017. također rekordna, ali u negativnom smislu i visinom ostvarenog gubitka i visinom obveza koje ostaju za podmiriti, javlja Nogometplus koji je analizirao poslovni izvještaj zagrebačkog kluba.

‘To je posljedica otuđenosti Dinama od svojih navijača’

Pa tako spomenuti portal ističe kako se u poslovnom izvještaju vide razmjeri financijskih problema Dinama…

“Manjak prihoda (drugim riječima – gubitak) u iznosu od 112,8 milijuna kuna stravičan je pokazatelj neprofitabilnosti kluba. Dinamo je 2017. godine na svakih 2 kune prihoda imao 3 kune troškova. Izrazito variranje (veliki usponi i još veći i češći padovi) poslovnog rezultata posljedica je otuđenosti Dinama od svojih navijača, a samim time i sponzora, prodaje dresova, suvenira i svega što spada pod redovne prihode sportskog kolektiva. Svega 14,7 milijuna kuna od redovnih poslovnih prihoda (odnosno – 6% od ukupnih prihoda) jasno pokazuju da je klub izgubio one osnovne temelje na kojima se gradi i planira budžet”, stoji u tekstu Nogometplusa.

Gdje je Dinamo zakazao?

U čemu je onda točno Dinamo zakazo? Vrlo jednostavno, zakazao je u – Europi. Naime, najuspješniji hrvatski klub u povijesti ove sezone nije igrao niti jedno europsko natjecanje i nastala je “rupa” od 100 milijuna kuna.

“To je taj suludi poslovni model. Dinamo mora biti prvak države da bi opstao. Dinamo mora ‘obrstiti’ UEFA-inu blagajnu za 15 mil. EUR da bi opstao. Zašto? Zato jer troše sumanuto. Zato jer je postao ‘monstrum’ kojem treba 50 milijuna EUR godišnje da pokrije svoje poslovanje. Od 2 ‘milje’ redovnih prihoda, treba dogurati do 50 milja EUR, i to samo da se zadrži ‘status quo’.

‘Izbrisana sva vrijednost kapitala’

“Iz računa prihoda i rashoda vidimo da se na igrače troši 160 milijuna kuna (napomena: ovaj iznos je vjerojatno nešto manji, jer se troškovi igrača nalaze pod stavkom “intelektualne usluge”, unutar koje su i troškovi drugih usluga – npr. odvjetnici, revizori itd.), a na zaposlene još dodatnih 18 milijuna kuna. To je razina koju apsolutno nitko ne može pratiti u RH, a čini se da će i Dinamo to morati korigirati. Gubitak ostvaren u 2017. godini ‘izbrisao’ je svu vrijednost vlastitih izvora (kapitala)*, koji su iskazani negativnom vrijednošću. To znači da su obveze Dinama prerasle ukupnu vrijednost imovine kluba. Narodski rečeno – ‘crveni minus’. Također, osnovna matematika kod stavke višak prihoda nikako ne odgovara. Imamo 80 milijuna, ostvarimo gubitak od 113 milijuna, iskažemo saldo od -14. Kako? 80 – 113 = -33! Ukoliko postoji neki stručnjak za knjigovodstvo neprofitnih organizacija koji čita ovaj članak, molimo ga da nam se obrati sa obrazloženjem. Dinamu kronično treba ozbiljna financijska ‘injekcija’. Ili transferi, ili UEFA, ili oboje.”, piše Nogometplus.