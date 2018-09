DINAMO JE SINOĆ DOKAZAO DA MOŽE DO PROLJEĆA U EUROPI: Ipak, postoji jedna stvar na koju treba posebno paziti

Veličanstvena pobjeda Dinama plod je rada Nenada Bjelica, ali i činjenice da si je Fenerbahče pucao u nogu

Dinamo je u prvo kolu grupne faze Lige prvaka došao do velike pobjede nad turskim Fenerbahčeom i na sjajan način započeo jesen u Europi. Momčad Phillipa Cocua u utakmicu je ušla u izmiješanom sastavu, četiri prvotimca su ostavili na klupi u nadi im neće trebati za ovaj susret, ali očito da je Dinamo imao druge planove.

Nenad Bjelica je, s druge strane, ponudio sastav u kojem nije bilo kapetana Ademija, ali ni pravog lijevog beka jer je tu poziciju pokrivao Amir Rrahmani, inače centralni branič. Bez obzira na kadrovske probleme Modri su od prve minute zauzeli gard favorita, iako po kladionicama to nisu bili i pokazali Turcima da ih čeka teška utakmica. Tako je na kraju i bilo, s četiri gola u mreži gostiju, a moglo je biti i više da ih Fortuna nije pomazila kada su već bili na koljenima.

Trener Dinama je na teren izveo momčad u formaciji 4-1-4-1 koja je uobičajena za Modre uz izuzetak Rrahmanija na lijevom boku koji je imao više defanzivnih zadaća. Njegov posao je bio da se s vremena na vrijeme pretvara u dodatnog stopera koji bi onda dozvoljavao Theophilu Catherineu i Dilaveru da se pomaknu u desnu stranu i zatvore očekivani izlazak Stojanovića prema golu Turaka.

Tek manje promjene bile su dovoljne da se anulira ionako malen broj turskih prijetnji

Međutim, Kosovar nije jedini koji je imao opsežnije defanzivne zadatke nego inače, isti slučaj imao je i Ivan Šunjić koji je morao popuniti Ademijeve kopačke, a svi znamo da to nije lako. Ipak, mladi veznjak se pokazao kao dostojna zamjena, sjajno je dirigirao loptom među linijama i popunjavao međuprostor kojeg je bilo i previše za jednog igrača zbog loše postavljenih Turaka.

Postava koju je na tere izveo Phillip Cocu bila je postava koja je izgledala kao skupina od 11 pojedinaca koji su se prvi puta sreli i odlučili “baciti jednu” na igralištu iza škole. Tužno je bilo vidjeti igrače tako veliko kluba kako teturaju terenom bez ijednog vidljivog mehanizma u igri, ali i bez trenutka individiualne inspiracije koji bi napravio razliku. Užasna predstava Turaka okrunjena je kada je Dinamo zabio treći pogodak nakon katastrofalne pogreške cijele Fenerbahčeove obrane.

Sve što je došlo nakon toga, a to su bili novi pogodak i nekoliko izglednih šansi za Dinamo zapravo su bili događaji koji nemaju veze s ovom utakmicom jer od trećeg gola to nije bio isti dvoboj. Gosti su se raspali i pokušavali dugim loptama dočekati neku grešku Dinamove obrane, jednu su i dočekali kada se Catherine krivo postavio, ali i to je riješio Livaković pa nije bilo pogotka.

Treba zadržati mirnoću ako se želi do proljeća u Europi

Modri su pružili sjajnu predstavu, ali ako ćemo biti iskreni, oni su samo igrali svoju igru, Fenerbahče je taj koji je odlučio utakmicu. Turci su na teren izašli očito s prevelikim psihološkim teretom niza loših rezultata u kojem se nalaze i potpuno se pogubili, a Dinamo je to iskoristio i na krilima Olma, Gavranovića i Hajrovića, terceta koji bi mogao probleme stvoriti gotoov svakoj obrani, izgradili kapital za nastavak natjecanja.

Može se reći da je nakon pobjede Spartak Trnave nad Anderlechtom sada sve stvar toga koliko će Dinamo ozbiljno shvatiti nastavak natjecanja, a izjave nogometaša i trenera nakon utakmice ne daju nam razloga sumnjati da to neće napraviti na najbolji mogući način. Ono što je najvažnije za Bjelicu i njegovu momčad je da sada nakon ovakve pobjede ostanu čvrsto na nogama, iskoriste povoljan raspored do sljedeće utakmice u Europi protiv Anderlechta (Inter, Sloga Mravinci i Hajduk) i na tome izgrade ono što svi od njih sada očekuju – proljeće u Europi.