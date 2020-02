DINAMO ISPOD RADARA DOVEO ‘NOVOG OLMA’? Bio je svima tu pred nosom, ali ga baš nisu doživljavali. Sada bi mogao postati hit-igrač

Oni koji nešto intenzivnije prate Prvu HNL znat će da je Dinamo doveo izuzetno opasnog krilnog igrača

Bilo je samo pitanje vremena. Dinamo je, gotovo ispod radara, kao što to inače biva kada su u pitanju razmjene i transferi s Lokomotivom, dogovorio transfer dvojice ponajboljih igrača s Kajzerice. Na ljeto im stiže desni bek Hrvat s australskom putovincom Fran Karačić i partner mu u liniji, kosovski reprezentativac, Lirim Kastrati, a mi ćemo se posebno pozabaviti ovim potonjim jer je, vjerovali ili ne, jedan od najboljih igrača Prve HNL.

Oni koji nešto intenzivnije prate Prvu HNL znat će da je Dinamo doveo izuzetno opasnog krilnog igrača, možda i najopasnijeg u ligi. Kastrati može biti, usudit ćemo se reći barem na temelju onog što je dosad pokazao, dostojna zamjena za Danija OIma, jer činjenica je, u Dinamu trenutno nemaju igrača njegova profila.

Kakav je Kastrati?

Lirim Kastrati ima dosta širok spektar poslova koji može odrađivati na terenu, a to mu, prvenstveno, omogućava brzina, a zatim i vrhunska radna etika. Kastrati je, dokazano, najbrži igrač Prve HNL, ali u njegovu slučaju nije riječ o bezglavom pravocrtnom jurcanju po boku, on ipak trči ponešto pametnije, odnosno pravovremeno ulazi u prostor i traži loptu, te zna kada u fazi obrane treba napasti protivnika.

Po vokaciji je krilni igrač i igrač half-spacea, aktivno sudjeluje u obrani i napadu, nije loš pressing-igrač, iako Lokomotiva ne njeguje neku intenzivnu pressing ili kontra-pressing igru, no Kastrati na utakmici često zna iskoristiti svoju brzinu kako bi napao protivnika s loptom, kako u tranziciji, tako i na postavljenu obranu. Što na koncu potvrđuje kako je Kastrati izvrstan igrač u oba smjera.

‘Novi Olmo’

Za Kastratija se još može reći kako se sjajno pozicionira na terenu i izvrsno čita igru, prodoran je, voli kombinirati s bekom Karačićem koji nerijetko ulazi na overlap i zapravo nije čudno što ih je Dinamo uzeo u kompletu jer imaju vrlo dobru kemiju. Valjalo bi reći i kako je Kastrati dosta opasan u finišu i gotovo uvijek završava solo akciju na isti način, promjenom smjera, baš nekako poput Arjena Robbena. Desnom nogom primi, prebaci potom loptu na lijevu i ide šut. I to na terenu izgleda savršeno kao da to radi instiktivno.

Ove sezone Kastrati je utrpao osam golova i još je četiri namjestio u 20 ligaških utakmica utakmice za Lokomotivu, a za usporedbu Olmo je u 20 utakmica (Liga prvaka i Prva HNL) skupio osam golova i sedam asistencija. Olmo i Kastrati nisu slični tipovi nogometaša, Kastrati nije kreator, nema toliko kvalitetan “pass”, centaršut i viziju kao Španjolac, niti organizira i predvodi momčad, ali je za Dinamo, koji će morati mijenjati sustav nakon odlaska Olma, savršen igrač.

Bjelica ga cijeni

Igrača poput Kastratija, Nenad Bjelica nema u svom kadru, a s obzirom na to da mu pokriva baš onu poziciju na kojoj je Olmo igrao, ali nudi nešto drugačiji dijapazon sposobnosti, Bjelica možda može napraviti senzaciju od Kosovara.

“Mi smo u našim analizama procijenili da je to igrač koji ima jako dobru perspektivu. Već drugu godinu uzastopce igra zapaženo u Lokomotivi, opasan je po gol, što je vrlo važno za krilnog igrača u našem sustavu 4-3-3. Kastrati je u HNL-u jedan od najboljih igrača na toj poziciji, mlad je. Klubovi su se, kako saznajem, dogovorili, a sad ćemo vidjeti hoće li on prihvatiti ponudu Dinama. U svakom slučaju, Kastrati je zanimljiv igrač”, rekao je to Bjelica za SN. A Kastrati doista nema što razmišljati, u Dinamu ga čeka “upgrade” kakvog samo može sanjati, a Bjelica će dobiti izuzetno korisnog i, kako i sam veli, zanimljivog igrača.