Dirljivim porukama od Kranjčara su se oprostili Dinamo, nogometni savezi Hrvatske i Crne Gore, bečki Rapid i brojni drugi

Hrvatski nogometni savez (HNS), zagrebački Dinamo i bečki Rapid, te Crnogorski nogometni savez (FSCG) oprostili su se Zlatka Kranjčara koji je umro u Zagrebu u 65. godini nakon teške bolesti.

“Bolna srca i u velikoj tuzi javljamo da nas je naš dragi prijatelj, naš proslavljeni “plavi devet” i sjajan trener, jedan od simbola našeg kluba, Zlatko Kranjčar, zauvijek napustio,” objavio je Dinamo.

“Zagrebački dečko, svojevrsna personifikacija “purgerskoga” Dinama koji je upravo na njegovim krilima letio do naslova prvaka 1982. godine. Bio je to “let popularne lastavice” kako smo nazivali njegov toliko karakterističan skok kojim bi se u zraku izvio unatrag i snažno gađao glavom, potez kojim je prkosio zakonima fizike. Bila je to finta s “Cicinim potpisom”, ali samo jedna od finti, poteza nogometne estetike kakvim će ga zauvijek pamtiti Dinamovu drukeri.”

Dragi Cico, od srca Ti hvala na svemu, hvala na sjećanjima, na trofejima, hvala na stvaranju velike Dinamove povijesti, na nogometnoj romantici i nadasve na prijateljstvu i dobrom duhu i toplini kakvu si širio među svim nama. Neka Ti je vječna slava i hvala 🙏🏻💙#dinamozagreb pic.twitter.com/TRmGROklF7 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) March 1, 2021

Ljubimac navijača

Kranjčar je u dresu Dinama upisao, računamo li i prijateljske utakmice, 556 nastupa i postigao 256 golova, a kao trener je tri puta vodio “Modre”.

Bio je jedan od ljubimac navijača i jedan od glavnih igrača na putu do naslova prvaka Jugoslavije 1982. godine. S Dinamom je osvojio i dva Kupa (1980, 1983).

Veliki trag ostavio je i dresu Rapida s kojim je osvojio dva naslova prvaka, tri Kupa i tri Superkupa.

‘Počivaj u miru, Zizo’

“Šokantna i duboko tužna poruka stigla nam je ovog ponedjeljka. Počivaj u miru, Zizo”, objavo je Rapid. Kranjčara su navijači Rapida zvali “Zizo” (kod nas je bio “Cico).

“Kranjčar je u Rapid došao iz matičnog kluba Dinamo Zagreb u siječnju 1984. godine i bio je ključni dio uspješne zeleno-bijele ekipe 80-ih. Dva naslova prvaka (1987, 88), tri osvojena Kupa (1984, 85, 87) i ulazak u finale Kupa UEFA 1985. godine impresivan su dokaz tome kao i njegova 132 natjecateljska gola, koja je postigao u 269 natjecateljskih utakmica,” piše bečki klub dodavši kako je Kranjčar najefikasniji stranac u povijesti kluba.

Schreckliche Nachricht aus Kroatien! Unsere Vereinslegende Zlatko "Zizo" Kranjcar ist verstorben! Wir trauern mit den Hinterbliebenen um Gattin Elvira und den Kindern Niko & Lana! 🖤 https://t.co/LjcmQORb3V#ripzizo #skrapid #SCR2021 — SK Rapid (@skrapid) March 1, 2021

U znak sjećanja na “Ziza”, igrači Rapida će u nedjeljnom velikom derbiju protiv Austrije igrati s crnim florom.

Igračka i trenerska legenda

Oglasio se i Hrvatski nogometni savez (HNS).

“Prvi kapetan Vatrenih, bivši izbornik hrvatske reprezentacije te igračka i trenerska legenda, Zlatko Kranjčar preminuo je u Zagrebu nakon kratke i teške bolesti. HNS izražava duboku sućut njegovoj obitelji zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Počivao u miru,” objavio je HNS na svojim stranicama.

Kranjčar je bio izbornik A reprezentacije Hrvatske u razdoblju od 2004. do 2006. godine, tijekom kojega je Vatrene odveo na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. godine.

Neizbrisiv trag

Pod njegoviom vodstvom reprezentacija je u 25 nastupa upisala 11 pobjeda, osam remija i šest poraza. Kormilo hrvatske reprezentacije napustio je 2006. godine i postao trener Croatije iz Sesveta.

Prvi kapetan Vatrenih, bivši izbornik hrvatske reprezentacije te igračka i trenerska legenda @gnkdinamo, Zlatko Kranjčar, preminuo je u Zagrebu nakon kratke i teške bolesti. HNS izražava duboku sućut njegovoj obitelji zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Počivao u miru. 📸 D. Sopta pic.twitter.com/5baG0fuMMb — HNS (@HNS_CFF) March 1, 2021

Od 2010. do 2011. godine vodio je i reprezentaciju Crne Gore. U 13 utakmica pod njegovim vodstvom “Sokoli” su upisali šest pobjeda, četiri poraza i tri remija i zauzimali 16. mjesto na FIFA rang listi, što je najbolja pozicija crnogorske reprezentacije od samostalnosti.

“Kao igrač Zlatko Cico Kranjčar ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskom i jugoslavenskom nogometu, dok je baveći se trenerskim pozivom dao ogroman doprinos u ostvarenju zapaženih rezultata s klubovima koje je predvodio i reprezentacijama Hrvatske i Crne Gore. Cico, vječna ti slava i hvala,” objavio je FSCC uputivši izraze sučuti obitelji Zlatka Kranjčara, Hrvatskom nogometnom savezu, GNK Dinamo, navijačima i cjelokupnoj hrvatskoj nogometnoj javnosti.