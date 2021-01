DINAMO I PARTIZAN U ŽESTOKOJ BORBI ZA ISTOG NAPADAČA: Ove sezone zabio je dva gola, ali donedavno je igrao za veliki Feyenoord

Najzapeženiju karijeru imao je u Feyenoordu, gdje je ponikao, a tamo je za mlađe uzraste postigao ukupno 19 golova

Zagrebački Dinamo navodno je zainteresiran za usluge napadača Nigela Roberthe. Ovaj mladi 22-godišnji nizozemski centarfor koji nastupa za reprezentaciju Curacaa trenutno igra za bugarski Levski iz Sofije, a navodno ga potražuje i beogradski Partizan.

Tu je vijest potvrdio i Slaviša Stojanović, trener Levskog iz Sofije.

“Roberthu želi dovesti Dinamo, a nedavno se pojavila mogućnost njegovog odlaska u Partizan. Ako se pojavi interes Zvezde, siguran sam da će me kontaktirati iz mog bivšeg kluba”, rekao je Stojanović.

Bugarski su mediji ranije objavili da Dinamo za Roberthu nudi oko pola milijuna eura, ali sada su dobili konkurenciju pa se cifra možda i poveća.

Tko je Robertha?

Što reći o samom Roberthi? Osim što nastupa za reprezentaciju Curacaa, za koju nema još niti jedan nastup, Robertha je prošao sve uzraste nizozemske reprezentacije za koju je zabio ukupno tri gola i to dok je imao 16 i 17 godina.

Nadalje, najzapeženiju karijeru imao je u Feyenoordu, gdje je ponikao, a tamo je za mlađe uzraste postigao ukupno 19 golova, 18 dok je igrao za U-19 momčad i jedan dok je igrao za U-21 ekipu. Za momčad do 19 godina igrao je u 52 utakmice, a za one do 21 godine igrao je 11 puta. Kasnije je prešao u Cambuur, u drugu nizozemsku ligu, gdje je odigrao 53 utakmice, zabio 16 golova i još osam namjestio.

Zatim je Robertha prošle sezone napustio Cambuur i prešao je u Levski, a u svojoj debitantskoj sezoni čak i nije loše odigrao. U 24 utakmice zabio je 11 golova i dva je namjestio. No, ove sezone Robertha nije baš u nekoj formi. Zabio je tek dva gola i tri je namjestio i to u 13 utakmica. Robertha inače vrijedi 1.3 milijuna eura, ali očito ga se može dobiti za manje.

