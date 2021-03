Dinamo danas od 21 sat igra svoju najvažniju utakmicu sezone. Na teškom gostovanju u Sjevernom Londonu kod Tottenhamu čeka ih jako težak posao u Europskoj ligi. Strani su se mediji dosta zainteresirali za Dinamo, a otkrili su Britancima i detalje o odnosima u hrvatskom nogometu za koje dosad nisu znali.

Engleski novinar Dominic Fifield, dugogodišnji autor Guardiana i Observera, a danas suradnik uglednog The Athletica, napisao je u svom tekstu detalje Modrićevog dolaska u Tottenham.

Pritom je u negativnom kontekstu spomenuo i sadašnjeg trenera Zorana Mamića koji je nepravomoćno osuđen za financijske malverzacije,

“Dinamov trener Zoran Mamić ima osudu na 4 godine i 11 mjeseci zatvora koja ga čeka, dijelom zbog malverzacija koje su se dogodile u Hrvatskoj nakon Modrićevog transfera u Spurse“, napisao je Fifield na svom Twitteru.

