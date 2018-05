DINAMO I HAJDUK U BORBI ZA RABUZINOVO SUNCE: Vinkovci pod opsadom; veliki okršaj na terenu, ali i na tribinama

Dinamo i Hajduk danas igraju veliko finale hrvatskog Kupa

Nogometaši Dinama i Hajduka od 19 sati igraju finale hrvatskog Kupa. Zagrepčani će pokušati doći do dvostruke krune nakon što su uzeli naslov prvaka Hrvatske. Hajduk će u utakmici sezoni pokušati doći do trofeja koji bi isprao gorak okus lude sezone u kojoj su mogli, da je bilo više koncetracije u završnici, i do naslova prvaka. Nenad Bjelica će voditi tek drugu utakmicu na klupi modre momčadi, a Željko Kopić sa suprotne strane smatra kako će im navijači Hajduka dati dodatni impuls prema osvajanju trofeja.

Ukupno je ovo sedmi sraz Hajduka i Dinama u finalu Kupa, u dosadašnjih međusobnih šest odigranih oba kluba su po tri puta slavila i podignula trofej.

Utakmica za koje se živi

“Želimo taj trofej vratiti u Split, a motiva nam ne nedostaje. Ovo su utakmice za koje se živi i naporno trenira tijekom cijele sezone”, rekao je Zoran Nižić koji će prvi put kao kapetan Hajdukovog Hajduka predvoditi momčad u finalu Kupa.

Utakmicu će suditi Mario Zebec, djelitelj pravde iz Cestice. Pomagat će mu Borut Križarić iz Čakovca i Dalibor Conjar iz Osijeka. Četvrti sudac je Goran Pataki iz Đakova.

Gavrnović lovi četvrti Kup

“Hajduk je u našoj zadnjoj međusobnoj utakmici u Splitu pokazao da je ozbiljna momčad, da jako dobro igra, imaju samopouzdanje, nanizali su dobre rezultate… Uostalom, utakmica na Poljudu mogla se prelomiti i na drugu stranu. Dakle, sigurno će biti fantastično finale”, rekao je napadač modre momčadi Mario Gavranović koji može osvojiti i Kup u četvrtoj zemlji.

“Da, osvojio sam Kup s Zürichom, Schalkeom i Rijekom. Drago mi je da sam i s Dinamom došao do finala. I svaki put je sustav natjecanja bio takav da smo u finalu igrali samo jednu utakmicu, dakle bez uzvrata. Bitno je da bude dobra utakmica i lijep nogomet, a mi se, dakako, nadamo i dobrom rezultatu”, zaključio je.

U Vinkovcima se očekuje prepun stadion, žestoko navijanje, a gledatelje će na stadionu, ali i oko njega osiugravati brojni redari i zaštitari, a angažirane su i jake policijske snage kako bi se spriječio mogući sukob protivničkih navijača.