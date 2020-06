‘DINAMO DVIJE GODINE PLAĆA MAMIĆEV BIJEG, A OD DRŽAVE UZIMA NOVAC ZA PLAĆE ZAPOSLENIKA’: Bombastično priopćenje

‘Dinamo dvije godine plaća Mamićev bijeg, a od države uzima novce za plaće zaposlenika’

Dvije godine navršilo se danas kako je zbog nepravomoćne presude za krađu 116 milijuna kuna iz Dinama, Zdravko Mamić pobjegao od hrvatskog pravosuđa u Bosnu i Hercegovinu. Time se navršilo i dvije godine financiranja bijega novcem Dinama i to mjesečno u iznosima od nekoliko desetaka tisuća kuna.

Sramotni obračun Mamićevih poltrona s igračima i bivšim trenerom Bjelicom

Istodobno Uprava Dinama je nedavno, u pozadini sramotnog obračuna sa igračima i trenerom kluba kojima su po modelu “ili će biti kako mi kažemo ili ćemo vas pribiti na stup srama u javnosti” rezali plaće i odbijali isplatiti zarađene rate, zatražila da joj se iz državnog proračuna isplate mjere za 14 zaposlenika kluba i tvrtke Dinamo trade d.o.o..

Podsjetimo, prije samog bijega Mamića prethodila je press konferencija na kojoj je teatralno pokazana SMS konverzacija glavnog državnog odvjetnika i tvrdilo da je riječ o političkom progonu i namještanju presude. Na kraju se vrlo brzo saznalo da je riječ o krivotvorenim porukama, ali se od toga stvorila i “Afera SMS” koja je išla sve do pokušaja rušenja aktualne Vlade, kako su izvještavali mediji.

Cijela priča je također financirana novcem Dinama, pa je tako Franji Vargi kreditnom karticom Dinama od strane zaposlenika GNK Dinamo Zagreb, osim mobitela, laptopa, playstationa i druge opreme kupljen i jacuzzi. To je na kraju priznao i sam Zdravko Mamić te tako prokazao laž svog člana Uprave Krešimira Antolića koji je u eteru tvrdio da je sve to “hektika”, a poslije da je to manji previd.

Nakon što je pobjegao, Zdravko Mamić se skrasio u Villi Regina u Međugorju. Sasvim slučajno vlasnik tog zdanja je Vasilj, otac Maria Vasilja koji je iznenada potpisao ugovor s Dinamom te potom proslijeđen u Sesvete. Tako je pronađen način da se plaća boravak Mamića u bjegunstvu, a u klubu su na sve to odgovarali prijetnjama tužbi koje se naravno nisu nikad dogodile.

‘Omogućio i trošak korištenja automobila’

Za vrijeme bijega Zdravko Mamić je članovima Dinama zahvaljujući vodećim ljudima u klubu omogućio i trošak korištenja automobila kojeg je svojedobno i slupao u prometnoj nesreći, a čije održavanje financira Dinamo.

O tome kako je #Dinamo plaćao lopte, dresove i drugu opremu raznim klubovima po Hercegovini kako bi ih Mamić mogao dijeliti svojim novim prijateljima i ispadati “nogometni mesija” svjedočimo svakodnevno čitajući lokalne medije u Međugorju, Širokom i okolici.

Ovo su samo neke od poznatih tokova financiranja bijega koji toliko dugo traje zbog sporog pravosuđa. Uostalom, i u slučaju aktualne gospođe Josipe Rimac svjedočili smo izjavama Zdravka Mamića kako će dati milijun kuna ako ona pobjedi na lokalnim izborima. Uopće ne sumnjamo da je i taj novac bio Dinamov.

Cijela ova farsa koja se tiče svakog poreznog obveznika, a ne samo članova Dinama, mogla se odavno zaustaviti na dva načina.

Prvo, pravomoćnom presudom Vrhovnog suda u slučaju presude koja se osim Zdravka Mamića, tiče i njegovog brata Zorana Mamića koji je također osuđen u tom procesu. To nije spriječilo vodstvo Dinama da dopusti povratak dotičnog na istu poziciju s koje je obavljao kaznena djela za koja je osuđen i pravomoćno optuže. Naprotiv omogućeno je ponavljanje istih kaznenih djela.

Vrhovni sud u posljednjem dopisu Udruzi tvrdi kako se o sjednici mora voditi računa o zdravstvenim mjerana, aludirajući na pandemiju koronavirusom. Pozivamo ih i ovaj puta da donesu presudu i zaustave daljnju pljačku Dinama, Udruge građana sa godišnjim prometom od 350 milijuna kuna.

Naložite usklađivanje Statuta Dinama sukladno Zakonu o udrugama

Drugi način da se sve ovo zaustavi jest da se naloži usklađivanje Statuta Dinama sukladno Zakonu o udrugama i omogući pravo biranja vodstva kluba svakom članu Dinama.

Za to je dovoljno 3,65, a ne dva puta po 365 dana koliko ovo ismijavanje pravne države Hrvatske traje.