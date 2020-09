DINAMO BRZINSKI ODGOVORIO MIRTI ŠURJAK: Objasnili zašto joj nisu htjeli dati izjavu – ‘Pa nismo na placu…’

Dinamo je preko svog glasnogovornika vrlo brzo objasnio zašto su odbili doći

Dinamo je svladao Hajduk na Poljudu s 2:1 u utakmici četvrtog kola Prve HNL. Utakmica je prošla u vrlo korektnom tonu, repova vezanih uz igru i suđenje gotovo da i nema, ali nakon utakmice došlo je do manjeg incidenta.

Naime, nakon utakmice Hajdukovi igrači i stručni stožer sjeli su na stolac preko puta novinarke Mirte Šurjak kako bi komentirali utakmicu u klupskoj emisiji Hajduk Digital, a poziv su dobili i igrači, odnosno trener Dinama, ali su oni odbili doći.

Šurjak je bila iznenađena tim potezom, jer su joj ranije uredno dolazili treneri i igrači protivničkih momčadi. Nezgodnu situaciju s dinamovcima komentirala je s tadašnjim gostom Joškom Španjićem.

Dinamo objasnio nedolazak

“Pozvani su i igrači Dinama, ali eto, nisu bili raspoloženi za gostovanje u studiju. Malo to i čudi s obzirom na rezultat”, požalila se Šurjak, na što je Španjić konstatirao: “Vrlo nekorektno, nisam se nadao tome”.

Dinamo ima obavezu prema nositelju TV prava i to smo uredno ispunili, za razliku od nekih klubova koji često to eskiviraju. Ovdje je riječ o internoj emisiji HNK Hajduk. Uostalom, u Europi je pravilo da se takve stvari poput gostovanja igrača i trenera dogovaraju prije utakmice, a ne da ih se navlači za rukav ispred svlačionice kao da smo na placu. Kolege iz Hajduka će to valjda naučiti s vremenom”, objasnio je glasnogovornik Dinama, Alen Lesički, prenose Sportske novosti.